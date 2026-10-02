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ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಕೆಎಸ್‌ಟಿಡಿಸಿ - ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು (ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ) ತನ್ನ ತಂಡಗಳಿಗೆ ನೂತನ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಹೊಸ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗೆ ನೂತನ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ
ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೂತನ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 2, 2026 at 12:21 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು (ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ) ತನ್ನ ತಂಡಗಳಿಗೆ ನೂತನ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಹೊಸ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (ಕೆಎಸ್‌ಟಿಡಿಸಿ) ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್) ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿರಲಿವೆ. ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಕೆ.ಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ ನೂತನ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಮತ್ತು ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು‌.

ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೇ, ಕ್ರೀಡೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಲಯಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತರುವ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡೆಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮೃದ್ಧ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಇದು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದೇಶಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೆಎಸ್‌ಟಿಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಲೋಗೋ ಹೊಂದಿರುವ ನೂತನ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನ ಧರಿಸಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗೆ ನೂತನ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ
ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ನೂತನ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ (ETV Bharat)

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್‌ಟಿಡಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ವಿ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾತ್ ಮನೋಹರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಪಿ.ಆರ್. ಅವರನ್ನ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೌರವಿಸಿದರು.

ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಿಂದ ನೂತನ ಜೆರ್ಸಿ

ಅ. 11 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಎಲೈಟ್​ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ನೂತನ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಆಂಧ್ರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ.

ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ

ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ರಾಹುಲ್ ಕೆಎಲ್, ಅನೀಶ್ವರ್ ಗೌತಮ್, ಕರುಣ್ ನಾಯರ್, ಸ್ಮರಣ್ ಆರ್, ಅನೀಶ್ ಕೆವಿ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್, ಕೃತಿಕ್ ಕೃಷ್ಣ, ಶಿಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ, ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮನ್ವಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಲ್, ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ ಆರ್, ರಿತೇಶ್ ಭಟ್ಕಳ್, ಶ್ರೀಜಿತ್ ಕೆಎಲ್.

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TAGGED:

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ
ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ
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