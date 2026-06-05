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ಐಪಿಎಲ್​ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ RCB ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ!​

ಐಪಿಎಲ್​ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 5, 2026 at 10:33 AM IST

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ಐಪಿಎಲ್​ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಭಾನುವಾರ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್​ಸಿಬಿ) ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಡೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಡೆ ಗುಜರಾತ್​ ಟೈಟಾನ್ಸ್​ ವಿರುದ್ಧ 5 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ಆರ್​ಸಿಬಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದು 5 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮಾಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್​ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ಮತ್ತು ಆರ್​ಸಿಬಿಯ ಮಾಜಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಭರತ್ ತಮ್ಮ 32ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2023 ಮತ್ತು 2024ರ ನಡುವೆ ಏಳು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಭರತ್, 20.09ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 221 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಕರೆಯಲಾಯಿತು, ನಂತರ ಅವರು 2023ರ ಬಾರ್ಡರ್-ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಕೊನೆಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವು ಫೆಬ್ರವರಿ 2024ರಲ್ಲಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು.

ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ: "ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಲು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುವುದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಭರತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಿಸಿಸಿಐ, ಆಂಧ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ವಿಡಿಸಿಎ, ಅವರ ನಾಯಕರಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕೋಚ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭರತ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಪರ 10 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, 199ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರತ್ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 113 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, 180 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6102 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಭರತ್ ಸರಾಸರಿ 36.53 ಮತ್ತು 61.32 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಭರತ್ 34 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 11 ಶತಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 83 ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಪಂದ್ಯಗಳ 83 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಭರತ್ 36.37ರ ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 82.19 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 2692 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ, ಭರತ್ 10 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 8 ಶತಕಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 91 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, 86 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 1812 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಭರತ್ ಸರಾಸರಿ 23.23 ಮತ್ತು 119.36 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಚುಟುಕು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 11 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ 93 ನಾಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲೂ 4 ತಂಡಗಳ ಪರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 2015ರಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್​ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಇವರು ನಂತರ 2021ರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರ 2 ವರ್ಷ ಬಳಿಕ 2023ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್​ ಟೈಟಾನ್ಸ್​ ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್​ ರೈಡರ್ಸ್​ ಪರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭರತ್​ರನ್ನು ಯಾವುದೇ ತಂಡಗಳು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.

ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಭರತ್​ ಅವರು ಒಟ್ಟು 11 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು 9 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ 28.43ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 199 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿದ್ದು 78 ಹೈಸ್ಕೋರ್​ ಆಗಿದೆ.

ಭರತ್​ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು?: ಭರತ್​ ಐಪಿಎಲ್​ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್​ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂಪಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ವೇಳೆಗೆ ಇವರ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ₹8 ರಿಂದ 9 ಕೋಟಿ ಇಟ್ಟು ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ. ಐಪಿಎಲ್​ ನಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್​ ಪರ ಆಡುವಾಗ ₹2 ಕೋಟಿ ಪಡೆದಿದ್ದು ಇವರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

CRICKET
INDIAN CRICKETER KS BHARAT
KS BHARAT RETIREMENT
ಕೆಎಸ್​ ಭರತ್​
KS BHARAT

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