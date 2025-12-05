ETV Bharat / sports

KL ರಾಹುಲ್ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದರೆ ಶತಕ ಫಿಕ್ಸ್; ಸ್ಟೇನ್

ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​ ಟಾಪ್​ ಆರ್ಡರ್​ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಲು ಬಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​
ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​ (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 5, 2025 at 4:11 PM IST

Updated : December 5, 2025 at 4:38 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ರಾಂಚಿ ಮತ್ತು ರಾಯ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ. ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 17 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 56 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 60 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದರೇ, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 43 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 66 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಉಳಿದರು.​ ರಾಹುಲ್​ ಅವರ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಡೇಲ್ ಸ್ಟೇನ್ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​
ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​ (AP)

"ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೇಗೆ ಆಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಲ್ಲರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಷ್ಟ. ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲು ಅವರು ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಆಡಬೇಕು ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ರನ್​ ಗಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಸ್ಟೇನ್ ಹೇಳಿದರು.

ರಾಹುಲ್​ ಏಕದಿನ ದಾಖಲೆ: ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಇದುವರೆಗೆ 83 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 49.50ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 3,218 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶತಕ ಮತ್ತು 20 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2023ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆದರ್​​​ಲ್ಯಾಂಡ್​​ ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ 64 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 102 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಉಪನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಗಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಏಕದಿನ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಸಫಾರಿ ತಂಡ ರಾಯ್‌ಪುರ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸರಣಿಯನ್ನು 1-1 ರಲ್ಲಿ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸರಣಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಾಳೆ (ಶನಿವಾರ) ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿ ಸೋಲಿನ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

3ನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡ: ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್(ನಾಯಕ/ ವಿ.ಕೀ), ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ.

