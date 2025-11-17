ETV Bharat / sports

"ಕ್ರೀಡೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ": ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಹುಲ್​ ಹೇಳಿಕೆ

ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕ್ರೀಡೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರದವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​
ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 17, 2025 at 8:16 PM IST

2 Min Read
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ನಾಯಕರನ್ನು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 10 ತಿಂಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಣಿವು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ. ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅವರು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ನಾನು 10 ತಿಂಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ದಣಿದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. ತರಬೇತುದಾರರು ಮತ್ತು ನಾಯಕರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅವರು ಆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಿದರು? ಅವರು ಅಂತಿಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಆಡಿದರು? ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ 200 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ 120 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ? ಆ ತಂಡದ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ?. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ತರಬೇತುದಾರರಿಗೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವಿರುವವರಿಗೆ ನಾವು ಏಕೆ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೇವೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿದರೂ ನಾವು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಖಾತರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರೀಡೆಯೇತರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ಜನರಿಗೆ ಆಟ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, 'ಎಂದು ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಹೇಳಿದರು.

ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ 2022-2024ರ ನಡುವೆ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್‌ಜೈಂಟ್ಸ್‌ನ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಎರಡು ಸೀಸನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಿದ್ದ ತಂಡ 2024ರಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಆ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತ ನಂತರ, ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಜಿ ಮಾಲೀಕ ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ರಾಹುಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಗೋಯೆಂಕಾ ತಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ನಂತರ, ರಾಹುಲ್ ತಂಡ ತೊರೆದು ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿತು. ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರು ರಾಹುಲ್​ ಹಿಂದೆಟು ಹಾಕಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬವುಮಾ; 148 ವರ್ಷಗಳ ಟೆಸ್ಟ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು

