ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 21, 2026 at 10:22 AM IST
KL Rahul Test Record: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಶತಕ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ರಾಹುಲ್, ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 207 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕವನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಕಿವೀಸ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶತಕವು ಭಾರತವನ್ನು ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಿಸಿತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ.
ಸೇನಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲಿಗ
ಈ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಸೆನಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆಯು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ವಿದೇಶಿ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ
ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪ. ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸಯೀದ್ ಅನ್ವರ್ ಮಾತ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಈ ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಈ ರಾಹುಲ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
HUNDRED for #TeamIndia's vice-captain @klrahul 👏👏 A historic century for KL Rahul as he becomes the only Indian opener to score centuries across SENA countries 🙌🙌 #NZvIND https://t.co/Qk9NA09G9G— BCCI (@BCCI) November 21, 2026
ರಾಹುಲ್ ವಿಶೇಷ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ
ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಸೆನಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಏಷ್ಯನ್ ದಂತಕಥೆಗಳ ಎಲೈಟ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಸಯೀದ್ ಅನ್ವರ್, ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್, ಯೂನಿಸ್ ಖಾನ್, ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುರಳಿ ವಿಜಯ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ರಾಹುಲ್
ಈ ಶತಕವು ಭಾರತೀಯ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರ 12ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಮುರಳಿ ವಿಜಯ್ (12 ಶತಕಗಳು) ಅವರ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು. ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (ತಲಾ 9 ಶತಕಗಳು) ನಂತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಂತಕಥೆ ಆಟಗಾರ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ (33) ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ (22) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್
ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 69ರನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 2025-27ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 1,000 ರನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 169ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಒಂದೇ ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಸಿ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 1,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಐದನೇ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಾದರು.
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ 10 ಶತಕಗಳು
ರಾಹುಲ್ ತಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 13 ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 10 ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ, ಉಳಿದಂತೆ ಮೂರು ತವರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಶತಕಗಳಾಗಿವೆ. ವಿದೇಶಿ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. 2021 ರಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಏಳು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ದಿಮುತ್ ಕರುಣರತ್ನೆ ಕೂಡ ತಲಾ ಏಳು ಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾನಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ (WTC) 2025-27 ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರಿಗಿಂತ ರಾಹುಲ್ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಮ್ ಲಾಥಮ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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