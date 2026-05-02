ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರಾಹುಲ್!!
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 2, 2026 at 3:09 PM IST
KL Rahul Record: ಕಳೆದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡ ಕೊನೆಗೂ ಗೆಲುವಿನ ಹಳಿಗೆ ಮರಳಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿತು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಈ ಗೆಲುವು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಯಶಸ್ವಿ ರನ್ ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (75) ಪ್ರಮುಖ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದರು. ರಾಜಸ್ಥಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 226 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ಪರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 'ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಹೈಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು 9 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 433 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
KL Rahul टीम इंडिया के लिए एक एसेट रहें हैं लेकिन पता नहीं कहां पर कमी रह जाती है,बैटिंग में इतनी कंसीसटेंसी सिर्फ विरोट कोहली के पास ! #KLRahul #IPL #ViratKohli pic.twitter.com/54YCAQYanv— SOURAV RAJ (@souravreporter2) May 2, 2026
ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರಾಹುಲ್: ಐಪಿಎಲ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಡುವಾಗ 200 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೂರನೇ ಆಟಗಾರ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅವರು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 112 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೆಹಲಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿರುವ ಅವರ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 203 ಅಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ, ರಾಹುಲ್ 50.01ರ ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 141.38 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 4,851 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಆರಂಭಿಕರು ಇಬ್ಬರೂ ವಿದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗಾರಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬಾಸ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ 326 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಂತರ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ 210 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಐದು ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಆಡಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರೂ, ಕೆಎಲ್ ವಾರ್ನರ್ರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ.
DC vs RR ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್: ನಿನ್ನೆ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ ತಂಡ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ (90), ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ (42), ಡೊನವಲ್ ಫೆರಿರಾ (47*) ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 225 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಡೆಲ್ಲಿ ಪರ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ ಕೈಲ್ ಜೆಮಿಸನ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಟಿ ನಟರಾಜನ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ ಇನ್ನೂ 5 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿತು. ತಂಡದ ಪತ ಪಾತುಮ್ ನಿಸ್ಸಾಂಕ (62) ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (75) ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು.
