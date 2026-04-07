ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್! ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಮರಳಲು ಸಜ್ಜಾದ ₹18 ಕೋಟಿಯ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್
ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಮರಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 7, 2026 at 8:57 PM IST
ಮೂರು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವು ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಖರೀದಿಸಿದ ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರು ಗಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರೇ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆ ಕೆಕೆಆರ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, 18 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾದ ಮಥಿಶಾ ಪತಿರಾನಾ ಅಲಭ್ಯತೆಯು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮಥಿಶಾ ಪತಿರಾನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಋತುವಿನ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪತಿರಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಅವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೆಕೆಆರ್ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಸತತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ. ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮತೀಶ ಪತಿರಾನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪತಿರಾಣ ಐಪಿಎಲ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಆಡಿದರು. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಬೇಬಿ ಮಾಲಿಂಗ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಡೆತ್ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎದುರಾಳಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುವಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದೆ ಕೈ. 2025 ರವರೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಪತಿರಣ ಅವರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಮೊದಲು ನಡೆದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ 18 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಅವರು ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿದರೆ, ಕೆಕೆಆರ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡ: ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ, ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ, ರೋವ್ಮನ್ ಪೊವೆಲ್, ಅಂಗಕೃಷ್ ರಘುವಂಶಿ, ರಮಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್, ಅನುಕೂಲ್ ರಾಯ್, ವೈಭವ್ ಅರೋರಾ, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ಉಮ್ರಾನ್ ಮಲಿಕ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್, ಫಿನ್ ಅಲೆನ್, ಮತೀಶ ಪತಿರಣ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ತ್ಯಾಗಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸೋಲಂಕಿ, ರಾಹುಲ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ, ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್, ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ, ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್, ಸಾರ್ಥಕ್ ರಂಜನ್, ತೇಜಸ್ವಿ ದಹಿಯಾ, ದಕ್ಷ ಕಮ್ರಾ.
ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ: ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಏ.9 ರಂದು ಆಡಲಿದೆ. ಈಡೆನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪದಗಳ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು; ರಹಾನೆಗೆ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಸಲಹೆ!