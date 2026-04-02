ಇಂದು KKR vs SRH ಮುಖಾಮುಖಿ; ಪಿಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಹಿತಿ
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಿಚ್ ವರದಿ, ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : April 2, 2026 at 1:23 PM IST
KKR vs SRH: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) 2026ರ ಇಂದಿನಿಂದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR) ಮತ್ತು ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿವೆ. ಕೆಕೆಆರ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿತು. ಇಂದು, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಪಿಚ್ ವರದಿ: ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನ ಪಿಚ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಸ್ವರ್ಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಕೆಲವು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಗಳು ಸ್ವಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಂತರ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, ಇದು ಚೇಸಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಮೈದಾನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2024 ರಲ್ಲಿ, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ 262 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ರನ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಟಿ20 ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಚೇಸ್ಆಗಿದೆ. ಸಂಜೆ ಇಬ್ಬನಿಯಿಂದಾಗಿ ಚೇಸಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.
ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂಕಿಅಂಶ: ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 100 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡಗಳು 42 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರೆ, ಚೇಸಿಂಗ್ ತಂಡಗಳು 57 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಾಣದೆ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಈಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 262 ಆಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ 49 ಆಗಿದೆ.
KKR vs SRH ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್: ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಇದುವರೆಗೆ 30 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟು 20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಕೇವಲ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ ಗಳಿಸಿದ ಹೈಸ್ಕೋರ್ 278 ಆಗಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 113 ಆಗಿದೆ. ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಕೆಆರ್ ಗಳಿಸಿದ ಹೈಸ್ಕೋರ್ 208 ಆಗಿದ್ದು ಲೋ ಸ್ಕೋರ್ 101 ಆಗಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಹಿಂದಿನ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ದಾಖಲೆ ನೋಡಿದರೇ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡ 4 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ತಂಡಗಳು - ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್: ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ (ನಾಯಕ), ಫಿನ್ ಅಲೆನ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾನ್ ಗ್ರೀನ್, ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ರೋವ್ಮನ್ ಪೊವೆಲ್, ಆಂಗ್ಕ್ರಿಶ್ ರಘುವಂಶಿ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ರಮಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಅನುಕುಲ್ ರಾಯ್, ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ತ್ಯಾಗಿ, ಉಮ್ರಾನ್ ಮಲಿಕ್, ರಾಹುಲ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ, ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ, ವೈಭವ್ ಅರೋರಾ, ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ, ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ ಮುಜರಬಾನಿ, ನವದೀಪ್ ಸೈನಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸೋಲಂಕಿ, ದಕ್ಷ್ ಕಮ್ರಾ, ಸಾರ್ಥಕ್ ರಂಜನ್, ತೇಜಸ್ವಿ ದಹಿಯಾ, ಸೌರಭ್ ದುಬೆ.
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ: ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (ನಾಯಕ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್, ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್, ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್, ಅನಿಕೇತ್ ವರ್ಮಾ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್, ಜಯದೇವ್ ಉನದ್ಕತ್, ಹರ್ಷ್ ದುಬೆ, ಇಶಾನ್ ಮಾಲಿಂಗ, ಶಿವಂ ಮಾವಿ, ಸ್ಮರಣ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಜೀಶನ್ ಅನ್ಸಾರಿ, ಸಲೀಲ್ ಅರೋರಾ, ಕಾಮಿಂದು ಮೆಂಡಿಸ್, ಬ್ರೈಡನ್ ಕಾರ್ಸೆ, ಡೇವಿಡ್ ಪೇನ್, ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ, ಸಾಕಿಬ್ ಹುಸೇನ್, ಕ್ರೆನ್ಸ್ ಫುಲೆಟ್ರಾ, ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಓಂಕಾರ್ ತರ್ಮಲೆ, ಶಿವಂಗ್ ಕುಮಾರ್.
ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ: ಸಂಜೆ 7.30ಕ್ಕೆ
