ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದು; ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ಪಂಜಾಬ್​, ಖಾತೆ ತೆಗೆದ ಕೆಕೆಆರ್; ನಿಯಮ ಹೀಗಿದೆ

KKR vs PBKS Highlights: ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ಪಂಜಾಬ್​, ಖಾತೆ ತೆಗೆದ ಕೆಕೆಆರ್ (Photo Credit: IANS)
Published : April 7, 2026 at 7:46 AM IST

KKR vs PBKS Highlights: ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಮಳೆ ಕೊನೆಗೂ ನಿಂತಿತು. ಆದರೆ ಮೈದಾನವು ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಂಪೈರ್‌ಗಳು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದು ಅಂಕ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶದ ನಂತರ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 5 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕೊನೆಗೂ ಕೆಕೆಆರ್ ಖಾತೆ ತೆಗೆದಿದ್ದು, ಒಂದು ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ 8ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಸತತ ಎರಡು ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಿತು. ಆದರೆ, ಪಂದ್ಯವು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾದ ಕಾರಣ ಅವರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.

ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಕೆಆರ್ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆಟ ನಿಲ್ಲುವ ಮೊದಲು ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಔಟಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಮರಳಿದ್ದರು. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವೇಗಿ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್ ಎರಡನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ನಿಯಮ ಹೇಳುವುದೇನು?: ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವು ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3.4 ಓವರ್‌ಗಳ ಆಟ ಆಡಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಓವರ್‌ಗಳ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೂ 5 ಓವರ್‌ಗಳ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಟ್-ಆಫ್ ಸಮಯವನ್ನು ರಾತ್ರಿ 11:14 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತು.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. 3.4 ಓವರ್‌ಗಳ ನಂತರ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡವು 2 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 25 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು, ನಂತರ ಮಳೆಯು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿತು. ಸಂಜೆ 7:45 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆಟ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು. ಬಳಿಕ ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು.

ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯವು ರಾತ್ರಿ 11:14 ರೊಳಗೆ (ನಿಗದಿತ ಕಟ್-ಆಫ್ ಸಮಯ) ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಮತ್ತು ನೆಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಆಟಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕಟ್-ಆಫ್ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದು ಅಂಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್​ಗೆ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್: ಫಿನ್ ಅಲೆನ್, ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ (ನಾಯಕ), ಕ್ಯಾಮೆರಾನ್ ಗ್ರೀನ್, ಆಂಗ್ಕ್ರಿಶ್ ರಘುವಂಶಿ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ರೋವ್ಮನ್ ಪೊವೆಲ್, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ರಮಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಅನುಕುಲ್ ರಾಯ್, ನವದೀಪ್ ಸೈನಿ, ವೈಭವ್ ಅರೋರಾ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ತ್ಯಾಗಿ.

ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್: ಪ್ರಭಾಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (ನಾಯಕ), ಕೂಪರ್ ಕೊನೊಲಿ, ನೆಹಾಲ್ ವಧೇರಾ, ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್, ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್, ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್, ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್, ವಿಜಯ್​ ಕುಮಾರ್ ವೈಶಾಕ್, ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್.

ಓದಿ: KKR VS PBKS: ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ

