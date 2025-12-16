ETV Bharat / sports

ಐಪಿಎಲ್​ ಮಿನಿಹರಾಜು: ₹18 ಕೋಟಿಗೆ ಕೆಕೆಆರ್ ಪಾಲಾದ ಧೋನಿ ಶಿಷ್ಯ!

ಐಪಿಎಲ್​ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಎಮ್​ಎಸ್​ ಧೋನಿ ಶಿಷ್ಯ ದಾಖಲೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕೆಕೆಆರ್​ ತಂಡದ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಎಸ್​ಕೆ ತಂಡ
ಸಿಎಸ್​ಕೆ ತಂಡ (IANS)
IPL Auction 2026: ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿ ಮಥೀಷ್​ ಪತಿರಾಣ ಕೂಡ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಮಿನಿ - ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹18 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಪತಿರಾಣ ₹2 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಹರಾಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ₹2 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿತು, ನಂತರ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್​ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿತು. ಎರಡೂ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸುದೀರ್ಘ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಲಕ್ನೋ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ₹17.80 ಕೋಟಿ ವರೆಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿ ಬಳಿಕ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೆಕೆಆರ್​ ₹18 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿತು.

ಪತಿರಾಣ 2022ರಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 4 ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್​ಕೆ ಪರ ಆಡಿದ್ದ ಪತಿರಾಣ ಅವರನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಯ್ತು. 2023ರಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಆ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 19 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು.

2025ರ ಋತುವಿಗೆ ಮೊದಲು ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಅವರನ್ನು 13 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಳಪೆಯಾಗಿತ್ತು. 12 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 10.13ರ ಎಕಾನಮಿ ದರದಲ್ಲಿ 13 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಮುಂಬರುವ ಋತುವಿಗೆ ಮೊದಲು ಅವರನ್ನು ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಇದೀಗ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪರ ಅವರು ಹೇಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

ಮಥೀಷ್​ ಪತಿರಾಣ
ಮಥೀಷ್​ ಪತಿರಾಣ (IANS)

ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಇದುವರೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ 32 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು 8.68 ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ 47 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಮಥೀಷ್​ ಪತಿರಾಣ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ.

ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ಪಡೆದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಟಾಪ್ 3 ಆಟಗಾರರು

ಮತೀಷ್​ ಪತಿರಾಣ: ಐಪಿಎಲ್​ 2026ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮತೀಷ್​ ಪತಿರಾಣ ₹18.00 ಕೋಟಿ ರೂಗೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ: 2022ರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ, ಬೌಲಿಂಗ್​ ಆಲ್​ರೌಂಡರ್​ ಹಸರಂಗಾ ಅವರನ್ನು ₹10.75 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು.

ಮಹೇಶ್ ತೀಕ್ಷಣ: 2022ರ ಐಪಿಎಲ್​ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ₹7.75 ಕೋಟಿ ರೂಗೆ ತೀಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ 2026ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅನ್​ಸೋಲ್ಡ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

