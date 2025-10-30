ETV Bharat / sports

ಕೆಕೆಆರ್​ ನೂತನ ಕೋಚ್​ ಆಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್​ ನಾಯರ್​ ನೇಮಕ

ಐಪಿಎಲ್​ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್​ ರೈಡರ್ಸ್​ ತಂಡದ ನೂತನ ಕೋಚ್​ ಆಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್​ ನಾಯರ್​ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಶೇಕ್​ ನಾಯರ್​
ಅಭಿಷೇಕ್​ ನಾಯರ್ (ANI)
Published : October 30, 2025 at 5:56 PM IST

KKR New Coach: ಮುಂದಿನ ಅವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR) ತಂಡವು 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್​ಗಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ನಾಯರ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ. ನಾಯರ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡವು 2025ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪಂಡಿತ್ ಈಗ KKRನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, KKR ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 2024ರಲ್ಲಿ IPL ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು, ಇದು ಅವರ ಕೋಚಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2025ರ ಋತುವು ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು, ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ನಾಯಕತ್ವದ ತಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ, ತಂಡದ ಆಡಳಿತವು ಕೆಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.

ಅಭಿಷೇಕ್ ನಾಯರ್ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೆಕೆಆರ್​ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಂಡ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (WPL) ನಲ್ಲಿ UP ವಾರಿಯರ್ಸ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯುವ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಾಯರ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಕೆಕೆಆರ್​ಗೆ ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.

ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: ಅಭಿಷೇಕ್ ನಾಯರ್ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಂಬೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಕೆಕೆಆರ್​ ಸಿಇಒ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಯಿದ್ದು, ಅಭಿಷೇಕ್ 2018 ರಿಂದ ಕೆಕೆಆರ್ ಸೆಟಪ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮೈದಾನದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಹೊಂದಲು ನಾವು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಕೆಕೆಆರ್ ಸಿಇಒ ವೆಂಕಿ ಮೈಸೂರು ಹೇಳಿದರು.

