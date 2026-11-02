20ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ F1 ವಿಶ್ವಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆಂಟೊನೆಲ್ಲಿ
ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ರೇಸಿಂಗ್ 2026ರ ವಿಶ್ವಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಮೂಲಕ 20 ವರ್ಷದ ಕಿಮಿ ಆಂಟೊನೆಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 2, 2026 at 3:54 PM IST
ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ರೇಸಿಂಗ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಕಿಮಿ ಆಂಟೊನೆಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಆದಾಗ್ಯೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ವರ್ಷ ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ 20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ನ ಕಿಮಿ ಆಂಟೊನೆಲ್ಲಿ 2026ರ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ರೇಸಿಂಗ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಆಂಟೊನೆಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Rewriting history 💪 We have a new youngest-ever Drivers' Champion. Take a bow, Kimi Antonelli 🏆 #F1 #MexicoGP https://t.co/zeU9lCeKX0— Formula 1 (@F1) November 2, 2026
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಜರ್ಮನಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಎಫ್ 1 ಚಾಲಕ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ವೆಟಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಅವರು 2010ರಲ್ಲಿ 23 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 134 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಈಗ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ತಂಡ ಕಿಮಿ ಆಂಟೊನೆಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 68 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ 16 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ರೇಸ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೂ ಇವರು ಹೊಂದಿರುವ ಅಂಕವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದ ಕಾರಣ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.
1953ರ ನಂತರ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಆಂಟೊನೆಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಇಟಲಿಯ 73 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ ಜಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ ಆಂಟೊನೆಲ್ಲಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, "ಕಿಮಿ ಆಂಟೊನೆಲ್ಲಿ, ನೀವು ಈ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್. ಇದನ್ನು ಕೇಳಲು ಅದ್ಭುತವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನೀವು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
From one Italian champion to another 🤝🇮🇹 @janniksin #F1 #MexicoGP https://t.co/PSkcko6gY0— Formula 1 (@F1) November 2, 2026
ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ ಭಾವುಕರಾದ ಆಂಟೊನೆಲ್ಲಿ, " ಕೊನೆಗೂ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ತಂಡದ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಇನ್ನೂ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಗೆಲುವನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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