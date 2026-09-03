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ಚೀನಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್​ 2026: ಕ್ವಾರ್ಟರ್​ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಕಿಡಂಬಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್​!!

ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಶಟ್ಲರ್​ ಕಿಡಂಬಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಚೀನಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ 750 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್​ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಿದಂಬಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್​
ಕಿದಂಬಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್​ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 3, 2026 at 4:51 PM IST

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ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಶಟ್ಲರ್​ ಕಿಡಂಬಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಚೀನಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ 750 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. 16ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ವಿಶ್ವದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಲೈ ಅವರನ್ನು 21-18, 21-19 ನೇರ ಗೇಮ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆದರು.

ಶೆನ್ಜೆನ್ ಅರೆನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವದ ಮಾಜಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ವಿಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡುವ ಮೂಲಕ 40ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಚೀನಾದ ಚಿ ಯು-ಜೆನ್ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ 35 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 21-16, 21-15 ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿದ್ದರು.

ಶ್ರೀಕಾಂತ್​ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಯಾರೊಂದಿಗೆ?: ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಈಗ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್‌ನ ಲೀ ಚೆಯುಕ್ ಯು ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಲಿ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಟೋಮಾ ಪೊಪೊವ್ ಅವರನ್ನು 16ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರು ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್‌ನ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಚೀನಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ತನ್ವಿಗೆ ಸೋಲು: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ನಿರಾಶೆಯಾಗಿದೆ. ಯುವ ಆಟಗಾರ್ತಿ ತನ್ವಿ ಶರ್ಮಾ ಜಪಾನ್‌ನ ಟೊಮೊಕಾ ಮಿಯಾಜಾಕಿ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ 17-21, 21-18, 16-21 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪದಕದ ಓಟ ಸಹ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ದೇವಿಕಾ ಸಿಹಾಗ್ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದ ಕಲೋಯನಾ ನಲ್ಬಂಟೋವಾ ವಿರುದ್ಧ 21-18, 21-15 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದರು.

ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಧ್ರುವ್ ಕಪಿಲಾ ಮತ್ತು ತನಿಶಾ ಕ್ರಾಸ್ಟೊ ಜೋಡಿಯು ಲಿಯು ಕುವಾಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮತ್ತು ಸು ಯಿನ್-ಹುಯಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ, ರೋಹನ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ರುತ್ವಿಕಾ ಶಿವಾನಿ ಗೊಡ್ಡೆ ಜೋಡಿಯು ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆಯ ವು ಗುವಾನ್ ಶುನ್ ಮತ್ತು ಲಿ ಚಿಯಾ ಹ್ಸಿನ್ ವಿರುದ್ಧ 21-16, 21-18 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು.

ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿಯಾದ ಸಾಥಿಕ್‌ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಾಂಕಿರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಐದನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಜುನಿದಿ ಆರಿಫ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ ಖೈ ಜಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು 40 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 21-11, 21-16 ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಕ್ರಿಸ್ಟೊ ಪೊಪೊವ್ ಮತ್ತು ಟೋಮಾ ಜೂನಿಯರ್ ಪೊಪೊವ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

BADMINTON
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ಕಿದಂಬಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್​
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