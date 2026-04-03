ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 2026: ಕರ್ನಾಟಕ ಟಾಪ್​, ಒಡಿಶಾಕ್ಕೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ

ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 2026ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡವನ್ನು ಛತ್ತೀಸ್​​ಗಢ ಸಿಎಂ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.

ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 2026: ಕರ್ನಾಟಕ ಟಾಪ್​, ಒಡಿಶಾಕ್ಕೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 3, 2026 at 10:58 PM IST

ರಾಯ್​ಪುರ: ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ರಾಜಧಾನಿ ರಾಯ್‌ಪುರದ ಪಂಡಿತ್ ದೀನ್‌ದಯಾಳ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೈಬಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026ರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಶುಕ್ರವಾರ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.

ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಷ್ಣುದೇವ್ ಸಾಯಿ, ಇದನ್ನು ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯ ವೇದಿಕೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರೆ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರುಣ್ ಸಾವೊ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬುಡಕಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅವಕಾಶಗಳ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಪದಕ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಮೆಗಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಈಗ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.

ರಾಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ 10 ದಿನಗಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಉತ್ಸಾಹ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಅಗಾಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಷ್ಣುದೇವ್ ಸಾಯಿ ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅವರು, ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯು ರಾಜ್ಯವು ಮೊದಲ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೈಬಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 30 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ: ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಎಂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಒಡಿಶಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿತು. ಇನ್ನು ಆತಿಥೇಯ ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ಒಟ್ಟು 19 ಪದಕಗಳನ್ನು (3 ಚಿನ್ನ, 10 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 6 ಕಂಚು) ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ವಿಜೇತರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತರಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಬೆಳ್ಳಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು ಕಂಚಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ತಾರೆ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ದಂತಕಥೆ ಬೈಚುಂಗ್ ಭುಟಿಯಾ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಎರಡೂ ಕ್ರೀಡಾ ದಂತಕಥೆಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ದೇಶಾದ್ಯಂತದ 2,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬುಡಕಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

