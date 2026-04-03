ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಈ 4 ತಂಡಗಳು ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ತುಲುಪಲಿವೆ; ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಭವಿಷ್ಯ!!
ಈ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ 4 ತಂಡಗಳು ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ತಲುಪಲಿವೆ ಎಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಕೆವಿನ್ ಪಿಟರ್ಸನ್ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 3, 2026 at 3:44 PM IST
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ತಲುಪುವ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು ಯಾವವು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪುವ ತಂಡಗಳು ಹೆಸರಿಸಿದ ಪೀಟರ್ಸನ್: ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ನ ಮಾಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೂ ಆಗಿರುವ ಪೀಟರ್ಸನ್, ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ತಲುಪಲಿರುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (MI), ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (DC), ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ (RR) ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (PBK) ತಂಡಗಳು ಪ್ಲೇಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸೆಣಸಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ತಲುಪಲಿವೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಸಹ ಪೀಟರ್ಸನ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Having watched the first round of matches in the IPL this season, as it stands, just on observations, this could be the top 4.— Kevin Pietersen🦏 (@KP24) April 3, 2026
MI, DC, RR, PUNJAB
This can all change with injuries etc, but that’s how I see it atm.
ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ಔಟ್: ಪೀಟರ್ಸನ್ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡವನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಮಾಡಿರುವ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ RCB ತಂಡದ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಬೌಲರ್ಗಳ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಡೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲರ್ಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ RCB ತಂಡದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರನ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ಸುಲಭ: ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರನ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಗಳು 200 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋರ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಚೇಸಿ ಮಾಡಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತಂಡದಷ್ಟೇ 'ಟಾಸ್' ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (ಸಿಎಸ್ಕೆ), ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್), ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್) ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಂಡಗಳು ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಲು ಬಯಸಿದರೆ ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
IPL 2026 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿ: ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ 4.171ರ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ದರದೊಂದಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ, ನಂತರ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ತಂಡಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾವನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದು 6ನೇಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ: ಐಪಿಎಲ್ನ 2026ರ 7ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ಚೆನ್ನೈನ ಎಂ ಚಿದಾಂಬರಂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪುವು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
