ಕ್ಲಾಸೆನ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಪೀಟರ್ಸನ್
ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ತಮ್ಮ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 1, 2026 at 11:58 AM IST
ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ 34 ವರ್ಷದ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಅವರು ಆಡಿರುವ ಒಂಬತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 157.41 ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 414 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬುಧವಾರ ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕೇವಲ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 65 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದು ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಅವರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೀಟರ್ಸನ್ ಅವರ ಈ ವಿನಂತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 2027ರಲ್ಲಿ ODI ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಪ್ರೋಟಿಯಸ್ ತಂಡ ಒಮ್ಮೆಯೂ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ, ಅದು ಪ್ರೋಟಿಯಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೀಟರ್ಸನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
"ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎಂದಿಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಫೋನ್ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮರಳಲು ಅವರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ತವರು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಅಪರೂಪ. ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು.
ಕ್ಲಾಸೆನ್ ನಿವೃತ್ತಿ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 2 ರಂದು, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವಿಕೆಟ್-ಕೀಪರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಕ್ಲಾಸೆನ್ 4 ಟೆಸ್ಟ್, 60 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 58 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಾಸೆನ್ 60 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ (56 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು) 43.69ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 117.05ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 2141 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 11 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. T20I ಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು 58 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ (53 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು) ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು 23.25ರ ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 141.84 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 1000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಐದು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ.
