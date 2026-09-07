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12 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಕೆವಿನ್​ ಪೀಟರ್ಸನ್!

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ವೈಟ್ - ಬಾಲ್ ತಂಡದ ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ಕೆವಿನ್​ ಪೀಟರ್ಸನ್
ಕೆವಿನ್​ ಪೀಟರ್ಸನ್ (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2026 at 5:45 PM IST

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ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ 12 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ವೈಟ್ - ಬಾಲ್ ತಂಡದ ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಮಂಡಳಿ (ECB) ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಂಡಳಿಯು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪೀಟರ್ಸನ್ ಈಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸದ ನಂತರ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಆಡಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪೀಟರ್ಸನ್ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಮ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಕೋಚಿಂಗ್ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಮೆಕಲಮ್, ಮಾರ್ಕಸ್ ಟ್ರೆಸ್ಕೊಥಿಕ್, ಟಿಮ್ ಸೌಥಿ, ಸಾರಾ ಟೇಲರ್ ಮತ್ತು ಜೀತನ್ ಪಟೇಲ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಪೀಟರ್ಸನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವರ್ಷ, ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ತಮ್ಮ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು ಮತ್ತು ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾಗಿ ನೇಮಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. "2014ರ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ವೈಟ್ - ಬಾಲ್ ತಂಡವಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಆಟಗಾರರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಲು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ 12 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶ, ಮತ್ತು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಕೆವಿನ್​ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಮೆಕಲಮ್ : ಪೀಟರ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಮೆಕಲಮ್, "ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವಿದೆ. ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಅನುಭವ, ಜ್ಞಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಿಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಏನು ಬೇಕು ಎಂದು ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್‌ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಆಟಕ್ಕೆ ಪರಸ್ಪರರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

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TAGGED:

CRICKET
ಕೆವಿನ್​ ಪೀಟರ್ಸನ್
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಏಕದಿನ ತಂಡ
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಬೋರ್ಡ್​
KEVIN PIETERSEN

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