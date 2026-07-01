ಶ್ರೀಶಾಂತ್ಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್: ಬೇಷರತ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆಯ ಬಳಿಕ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧ ತೆರವಿಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ KCA
ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಸ್. ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಕೇರಳಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
Published : July 1, 2026 at 5:31 PM IST
ತಿರುವನಂತಪುರಂ(ಕೇರಳಂ): ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಸ್. ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಕೇರಳಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಕೆಸಿಎ) ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ವಿರುದ್ಧ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೆಸಿಎ ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿತ್ತು. ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಮುನ್ಸಿಫ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರೂ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ನಂತರ, ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಕೆಸಿಎ ವಿರುದ್ಧದ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಬೇಷರತ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಇಂದು ನಡೆದ ಕೆಸಿಎ ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಅವರ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಆಟಗಾರನು ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ನಿಷೇಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೆಸಿಎ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ವಿಶೇಷ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯು ನಿಷೇಧವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರೂ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸದಂತೆ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಕುಂದು ತರುವ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲದೇ ಕಠಿಣ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಘ ಹೇಳಿದೆ.
ಕೆಸಿಎ ನಿಷೇಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ, ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಈಗ ಕೇರಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ನ ಮೂರನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಕೆಸಿಎಲ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಏರೀಸ್ ಕೊಲ್ಲಂ ಸೈಲರ್ಸ್' ನ ಸಹ - ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಕೆಸಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮೊದಲು ಕೆಸಿಎ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ನಿರಾಶೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈಗ ನಿಷೇಧವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಮುಂಬರುವ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು.
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಮೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದು, 27 ಟೆಸ್ಟ್, 53 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 10 ಟಿ20ಐಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು 37.59ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 87 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 5/40 ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 8/99 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಕೂಡಾ ಸೇರಿವೆ.
ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 33.44ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 75 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ 6/55, ಆದರೆ T20I ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಶಾಂತ್ 74 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 5/40ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ 213 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 92 ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 124 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 65 T20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 54 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟ ನಂತರ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಕೇರಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿವಾದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಸಿಎ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿಯು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಂಘದ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಕಳಂಕ ತರುವಂತಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿತು. ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆಯನ್ನು ಈಗ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವಾದ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
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