ಅಚ್ಚರಿ!; ₹28.40 ಕೋಟಿಗೆ ಅನ್​ಕ್ಯಾಪ್ಡ್​ ಆಟಗಾರರ ಖರೀದಿಸಿದ ಸಿಎಸ್​ಕೆ!

ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅನ್​ಕ್ಯಾಪ್ಡ್​ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸಿಎಸ್​ಕೆ ₹28.40 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ​

ಐಪಿಎಲ್​ ಹರಾಜು
ಐಪಿಎಲ್​ ಹರಾಜು (IANS)
IPL Auction 2026: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಹರಾಜು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲ ಅನ್​ಕ್ಯಾಪ್ಡ್​ ಆಟಗಾರರು ಭಾರೀ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೂಲ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಹರಾಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರಲ್ಲಿ ಆಲ್​ರೌಂಡರ್​ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್​ ಶರ್ಮಾ ಹೆಸರು ಸೇರಿವೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್​ ವೀರ್ ಹೆಸರು ಹರಾಜಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ​ ಅವರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಲಕ್ನೋ, ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿದವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ₹14.20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು.

ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಪಡೆದ ಅನ್​ಕ್ಯಾಪ್ಡ್​ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕೆಕೆಆರ್, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಾರ್ತಿಕ್​ಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿದವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರನ್ನು ₹14.20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೊಸ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಅಕಿಬ್ ದಾರ್ ಅವರನ್ನು ₹8.40 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಉಳಿದಂತೆ

ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಡ್​ ಆದ ಅನ್​ಕ್ಯಾಪ್ಡ್​ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ, ಅಶೋಕ್​ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಗುಜರಾತ್​ ಟೈಟಾನ್ಸ್​ 90 ಲಕ್ಷ, ಕಾರ್ತಿಕ್​ ತ್ಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೆಕೆಆರ್​ 30 ಲಕ್ಷ, ನಮನ್​ ತಿವಾರಿ ಎಲ್​ಎಸ್​ಜಿ 1 ಕೋಟಿ, ಸುಶಾಂತ್​ ಮಿಶ್ರ ಆರ್​ಆರ್​ 90 ಲಕ್ಷ, ಯಶ್​ ರಾಜ್​ ಪುಂಜಾ ಆರ್​ಆರ್​ 30 ಲಕ್ಷ, ಪ್ರಶಾಂತ್​ ಸೋಲಂಕಿ ಕೆಕೆಆರ್​ 30 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞೇಶ್​ ಪುತ್ತೂರ್ 30 ಲಕ್ಷಗೆ ಬಿಕರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರರು: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ವೇಗಿ ಮಥೀಷ ಪತಿರಾಣ ಕೂಡ ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೂಲ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಕ್ಷನ್​ಗೆ ಬಂದ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಮೊದಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದವು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಬಂದ ಕೆಕೆಆರ್ ಅವರನ್ನು 18 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು.

ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್​ ಸ್ಪಿನ್​ ಬೌಲರ್​ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ₹7.2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವೇಗಿ ಅನ್ರಿಚ್ ನೋಕಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಲಕ್ನೋ ₹2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ ಅವರನ್ನು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ₹2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಆಟಗಾರ ಅಕೀಲ್ ಹೊಸೈನ್ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ₹2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

