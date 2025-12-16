ಅಚ್ಚರಿ!; ₹28.40 ಕೋಟಿಗೆ ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಟಗಾರರ ಖರೀದಿಸಿದ ಸಿಎಸ್ಕೆ!
ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸಿಎಸ್ಕೆ ₹28.40 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ.
Published : December 16, 2025 at 6:08 PM IST|
Updated : December 16, 2025 at 7:03 PM IST
IPL Auction 2026: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಹರಾಜು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲ ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಟಗಾರರು ಭಾರೀ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೂಲ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಹರಾಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ಹೆಸರು ಸೇರಿವೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಹೆಸರು ಹರಾಜಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಲಕ್ನೋ, ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿದವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ₹14.20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು.
ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಪಡೆದ ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕೆಕೆಆರ್, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿದವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸಿಎಸ್ಕೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರನ್ನು ₹14.20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೊಸ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅಕಿಬ್ ದಾರ್ ಅವರನ್ನು ₹8.40 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಉಳಿದಂತೆ
ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಆದ ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ, ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ 90 ಲಕ್ಷ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ತ್ಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೆಕೆಆರ್ 30 ಲಕ್ಷ, ನಮನ್ ತಿವಾರಿ ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ 1 ಕೋಟಿ, ಸುಶಾಂತ್ ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಆರ್ 90 ಲಕ್ಷ, ಯಶ್ ರಾಜ್ ಪುಂಜಾ ಆರ್ಆರ್ 30 ಲಕ್ಷ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸೋಲಂಕಿ ಕೆಕೆಆರ್ 30 ಲಕ್ಷ, ವಿಜ್ಞೇಶ್ ಪುತ್ತೂರ್ 30 ಲಕ್ಷಗೆ ಬಿಕರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ವೇಗಿ ಮಥೀಷ ಪತಿರಾಣ ಕೂಡ ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೂಲ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಮೊದಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದವು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಬಂದ ಕೆಕೆಆರ್ ಅವರನ್ನು 18 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು.
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ₹7.2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವೇಗಿ ಅನ್ರಿಚ್ ನೋಕಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಲಕ್ನೋ ₹2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ ಅವರನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ₹2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಆಟಗಾರ ಅಕೀಲ್ ಹೊಸೈನ್ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ₹2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು.
