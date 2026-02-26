ETV Bharat / sports

ರಣಜಿ ಫೈನಲ್: ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಯಾಂಕ್ ಶತಕದ ಆಸರೆ; 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 220 ರನ್

ರಣಜಿ ಫೈನಲ್​ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿರುದ್ಧ ಬೃಹತ್​ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ರಣಜಿ ಫೈನಲ್​ ಹಣಾಹಣಿ (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

February 26, 2026

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜನಗರದ ಕೆಎಸ್​​​ಸಿಎ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ‌ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ 2025-26ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅಜೇಯ ಶತಕದ ಮೂಲಕ​ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ರಾಜ್ಯ ತಂಡದ ಎದುರು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಸವಾಲಿದೆ.

ಮೂರನೇ ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕವು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 69 ಓವರ್​​ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 220 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಅಗರ್ವಾಲ್ 207 ಬಾಲ್​​ಗಳಿಗೆ 130 ರನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ 75 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 27 ರನ್​ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಮೂರನೇ ದಿನದಾಟದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡವು ಆಲೌಟ್​ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 584 ರನ್​ಗಳ ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಿಸಿತು. 6 ವಿಕೆಟ್​​ಗೆ 527 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಕಣಿವೆ ನಾಡಿನ ತಂಡ, ಇನ್ನೂ 57 ರನ್ ಸೇರಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್​ ಕೇವಲ 13 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಅಕಿಬ್ ನಬಿ ಬೌಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕನ್ನಯ್ಯ ವಾಧವನ್​ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ಹೊರ ನಡೆದರು. ಇದರಿಂದ ಭೋಜನ ವಿರಾಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ‌ 13 ಓವರ್ ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 35 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು.

ರಣಜಿ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ (ETV Bharat)

ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಕ್ರೀಸ್​ಗಿಳಿದ ನಾಯಕ ಆಟ ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ 11 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರೆ, ಅವರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅನುಭವಿ ಕರುಣ್​ ನಾಯರ್​ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣ್​ ರವಿಚಂದ್ರನ್​ ಇಬ್ಬರೂ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಕೆಟ್​ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ತಂಡ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಕರುಣ್ ಅಕಿಬ್ ನಬಿ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡಾದರೆ, ಸ್ಮರಣ್ ಕೂಡ ನಬಿ ಬೌಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲೇ ಕನ್ಹಯ್ಯಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿದರು. ಆಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 17.6 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 57 ರನ್ ಆಗಿತ್ತು.

ಬಳಿಕ, ಮಯಾಂಕ್​ ಅಗರ್ವಾಲ್​ ಜೊತೆಗೂಡಿದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್​ ಶ್ರೇಯಸ್​ ಗೋಪಾಲ್ ಸಮಯೋಚಿತ ಆಟ ತೋರಿದರು.​ ಈ ಜೋಡಿ ಐದನೇ ವಿಕೆಟ್​​ಗೆ 105 ರನ್​ ಸೇರಿಸಿತು. ತಮ್ಮ ಅನುಭವದಂತೆ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ (130*, 207 ಎಸೆತ) ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 27 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಗೋಪಾಲ್​ ಯುದ್ವೀರ್​ ಬೌಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಎಲ್​ಬಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದರು.

ತದನಂತರ, ಪ್ರಸಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ (27*) ಜೊತೆಗೂಡಿರುವ ಮಯಾಂಕ್​ 6ನೇ ವಿಕೆಟ್​ಗೆ 58 ರನ್​ ಸೇರಿಸಿ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಆಟ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡವು ಇನ್ನೂ 364 ರನ್​ಗಳ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ.

