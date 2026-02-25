ರಣಜಿ ಫೈನಲ್: ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ; ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ವೇಳೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಫೀಲ್ಡರ್ಗೆ 'ಹೆಡ್ಬಟ್' ಮಾಡಿದ ಪರಾಸ್ ಡೋಗ್ರಾ
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ನಡುವಿನ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟದ ವೇಳೆ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು.
Published : February 25, 2026 at 8:11 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ 2025-26 ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 527 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿರುವ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳಾದ ಸಾಹಿಲ್ ಲೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ಅಬಿದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಜೇಯ 57 ಮತ್ತು 20 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Unbelievable scenes in the Ranji Trophy final.— Santosh Mali (@maligujrati) February 25, 2026
Paras Dogra and KV Aneesh clash — physical contact involved.
That’s not acceptable in cricket.
But how much sledging is too much? 👀
Follow for real cricket updates & bold takes 🏏 #RanjiTrophy #parasdogra pic.twitter.com/5tmWq950vV
ಮೊದಲ ದಿನ ಸ್ಕೋರ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 284 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಡ, ಶುಭಂ ಪುಂಡಿರ್ (121) ವಿಕೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ 303 ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಬಳಿಕ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ 61 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಒಟ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ 307 ರನ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಲಗೈ ವೇಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಸಮದ್ ಅವರನ್ನು ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಅಟ್ಟಿದರು.
ನಂತರ ಗಾಯಗೊಂಡ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ನಾಯಕ ಪರಾಸ್ ಡೋಗ್ರಾ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕನಹ್ಯಾ ವಾಧವನ್ ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಿಗ್ಗಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ತಲಾ 70 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ 417 ರನ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ವಾಧವನ್ ಮೊದಲು ಔಟಾದರೆ, 471 ರನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಡೋಗ್ರಾ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ಲೋಟ್ರಾ ಮತ್ತು ಮುಷ್ತಾಕ್ ದಿನದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಒಟ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ 527 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿತು. ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಡ ನಾಳೆ(ಗುರುವಾರ) ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂದುವರೆಸಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಶಿಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು.
ಪಿಚ್ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಪಂದ್ಯವು ಡ್ರಾ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪಿಚ್ ನಿಧಾನವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಿದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡರೂ, ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆ ಹೊಂದಿರುವ ತಂಡವು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಲಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಣಜಿ ಫೈನಲ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಬೆಟ್ಟದ ಗಾತ್ರದ ರನ್ಗಳ ಸವಾಲೊಡ್ಡಿದೆ.
Paras Dogra helmet butt KV Aneesh in a heated moment.#ranjitrophy2026 pic.twitter.com/CcpHPbnKis— SMMH-SAB MOH MAYA HAI (@EliteCricket10) February 25, 2026
ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ, ಫೀಲ್ಡರ್ಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನಿಂದ ನೂಕಿದ ಬ್ಯಾಟರ್: ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಕೆಲಕಾಲ ಉಭಯ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಕಂಡುಬಂತು. ಈ ವೇಳೆ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ನಾಯಕ ಪರಾಸ್ ಡೋಗ್ರಾ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ಫೀಲ್ಡರ್ಗೆ ಹೆಡ್ಬಟ್(ತಲೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ) ಮಾಡಿದರು.
ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 101ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಡೋಗ್ರಾ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂಚನ್ನು ಸವರಿದ ಚೆಂಡು ಗಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡರ್ಗೆ ಸಿಗದೆ, ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆ ದಾಟಿತು. ಇದಾದ ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳ ನಂತರ, ಡೋಗ್ರಾ ತಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆ.ವಿ. ಅನೀಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಇತರ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಕೆಲ ಮಾತುಗಳ ವಿನಿಮಯ ನಡೆದು, ಡೋಗ್ರಾ ತಮ್ಮ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನಿಂದ ಅನ್ನೇಶ್ ಅವರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮುಖ ಕೊಟ್ಟು ನೂಕಿದರು.
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ತಕ್ಷಣ ಧಾವಿಸಿ ಅನೀಶ್ ಮತ್ತು ಡೋಗ್ರಾ ನಡುವೆ ನಿಂತರು. ಆಗಲೂ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಆಗ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳ ನಿರಂತರ ಸ್ಲೆಡ್ಜಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ಡೋಗ್ರಾ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಸಿಂಧು: ಶಿಖರ್ ಧವನ್ಗೆ ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ