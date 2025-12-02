ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ತತ್ತರ; ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 2ನೇ ಗೆಲುವು
ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿರುದ್ಧ 145 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : December 2, 2025 at 4:23 PM IST|
Updated : December 2, 2025 at 4:30 PM IST
ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ 145 ರನ್ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತಮಿಳು ತಂಡ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತು.
ಅದರಂತೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶರತ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಆದರೇ ಅಗರ್ವಾಲ್ 24 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಔಟಾದರು. ಬಳಿಕ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅದ್ಭುತ ಆಟವಾಡಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಶರತ್ 53 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಬಂದ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಕೂಡ 4 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.
4️⃣th T20 Century ✅— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) December 2, 2025
DDP decided to shake things up this morning in the SMAT. Pure clean carnage. 💥😮💨
Crazy Innings ಮಗ! ❤️🔥#PlayBold #ನಮ್ಮRCB pic.twitter.com/5OoAGtYqde
ಪಡಿಕ್ಕಲ್ 46 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 6 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 102 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸ್ಮರಣ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ 46* ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಅವರ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸೇರಿದ್ದವು. ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ 20 ಓವರ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 245 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ತಮಿಳುನಾಡು ಪರ ಸೋನು ಯಾದವ್ 2 ಮತ್ತು ನಟರಾಜನ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಈ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ತಮಿಳುನಾಡು ತಂಡ ಉತಮ್ಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಕೇವಲ 2.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 30 ರನ್ ಬಾರಿಸಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಅಮಿತ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿತು. ನಂತರ ಐಪಿಎಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ (8) ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡ 52 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆದರೂ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ 8 ವಿಕೆಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕೊನೆಯ ವರೆಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ತಲೆಕೆಳ ಮಾಡಿತು. ತಮಿಳುನಾಡು ತಂಡವನ್ನು 100 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು. ತಮಿಳುನಾಡು ಪರ ತುಷಾರ್ ರಹೇಜಾ (29) ಮಾತ್ರ ಹೈಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
102* off 46 balls for Devdutt Padikkal against Tamil Nadu in #SMAT2025 🔥— RCBIANS OFFICIAL (@RcbianOfficial) December 2, 2025
He smashed 10 fours and 6 sixes as Karnataka scored 245/3 in 20 overs 🤯 pic.twitter.com/XyBWiauyt8
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ದುಬೆ ತಲಾ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೇ, ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್ ವೈಶಾಕ್ ಮತ್ತು ಶುಭಾಂಗ್ ಹೆಗ್ಡೆ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ 2 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
