ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ: ತಮಿಳಿಗರನ್ನು ಮಣಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು
ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ 3ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ನಾಯಕ ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮಿಳಿಗರನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು.
ಅದರಂತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ತಮಿಳುನಾಡು ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 66 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಕಂಡಿತು. ಆದರೆ ಅಥಿಶ್ ಎಸ್ಆರ್ (14) ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಲಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ರನ್ ಓಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದರು. ನಂತರ ಜಗದೀಶನ್, ಪ್ರದೋಷ್ ರಂಜನ್ ಪಾಲ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಜಗದೀಶನ್ 65 ರನ್ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರೇ ಪ್ರದೋಷ್ 57ರನ್ ಕೆಲೆ ಹಾಕಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಕಿಶೋರ್ 38 ರನ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ 31 ರನ್, ಇಂದ್ರಜಿತ್ 28 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರು ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ತಂಡ 49.5 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 288ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಶ ಆಚಾರ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಪರ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ 22 ರನ್, ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ 17 ರನ್, ಸ್ಮರಣ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ 15 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹೊರನಡೆದರು. 57 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲುವ ಕಠಿಣ ಎಂದೇ ಅಂದಾಜಿಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾಯಕ ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ 58 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣನ್ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು.
ಶ್ರೀಜಿತ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ 77 ಮತ್ತು 55 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು 47.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕವು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ವಿರುದ್ಧ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ನಲ್ಲಿ 12 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಕೇರಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಜಯ: ಗ್ರೂಪ್ ಎ ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ 46.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 214 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಹಿಮಾಂಶು ಮಂತ್ರಿ 93 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ 37 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಕೇರಳ ಪರ ಅಂಕಿತ್ ಶರ್ಮಾ 4 ಮತ್ತು ಅಪರಾಜಿತ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಕೇರಳ ತಂಡ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರಾಫುದ್ದೀನ್ 42 ರನ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ನಿಸಾರ್ 30 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್ ಕಲೆಹಾಕುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ತಂಡವು 167 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಪರ ಶುಭಂ ಶರ್ಮಾ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಕೇರಳವನ್ನು 47 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
