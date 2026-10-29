WPL 2027ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕನ್ನಡತಿ ಉಮಾ ಕಾಶ್ವಿ
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಉಮಾ ಕಾಶ್ವಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 29, 2026 at 11:10 AM IST
WPL 2027 Mini Auction: ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2027ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿ ಬುಧಾವರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 150 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿದಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 25 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಎಲ್ಲಾ ಐದು ತಂಡಗಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ 4 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ 8 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ 6, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ 4 ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಮೂವರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮೊಲಿನೆಕ್ಸ್
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸೋಫಿ ಮೊಲಿನೆಕ್ಸ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಆಗಾರ್ತಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರನ್ನು ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ 1.10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿತು. ಇವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೊಲಿನೆಕ್ಸ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯಾಗಿತ್ತು.
The beginning of something special for Uma Kashvi in 💙❤️ https://t.co/x5F1p1ex2L— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 28, 2026
ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ 15 ವರ್ಷದ ಕನ್ನಡತಿ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುವ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಉಮಾ ಕಾಶ್ವಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (WPL) 2027 ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ₹10 ಲಕ್ಷ (ಸುಮಾರು $1.5 ಮಿಲಿಯನ್) ಮೂಲ ಬೆಲೆಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು WPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಕಾಶ್ವಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಈ ದಾಖಲೆ ದಿಯಾ ಯಾದವ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿತ್ತು, ಅವರನ್ನು 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಉಮಾ ಕಾಶ್ವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವರು ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ಆಫ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡರ್-15 ಮತ್ತು ಅಂಡರ್-19 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿನ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ WPL ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇತರೆ ನಾಲ್ವರು ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರೂ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಜರಾತ್ ಸೇರಿದ 16 ವರ್ಷದ ಸಮೈರಾ
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ 16 ವರ್ಷದ ಸಮೈರಾ ರಾಘವ್ ಈ ಬಾರಿಯ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಎರಡನೇ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಇವರು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕವೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.
𝗬𝗢𝗨𝗡𝗚𝗘𝗦𝗧 𝗣𝗟𝗔𝗬𝗘𝗥 𝗦𝗢𝗟𝗗 IN #TATAWPLAuction HISTORY 🙌 1️⃣5️⃣-year-old Uma Kashvi goes to @DelhiCapitals for INR 10 lakh! 💙 #TATAWPL https://t.co/rwIHfVA9e7— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
ಜಿ ಕಮಲಿನಿಗೂ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತ
18 ವರ್ಷದ ಜಿ ಕಮಲಿನಿ ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೂ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಇವರನ್ನು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ₹40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಹಿಂದೆ, ಅವರು ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ ಪಾಲಾದ ಅಕ್ಷಿತಾ ಭಗತ್, ಸನಿಕಾ
20 ವರ್ಷದ ಅಕ್ಷಿತಾ ಅವರನ್ನು ಹರಾಜಿನ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಇವರನ್ನು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಪಂಜಾಬ್ನ ಈ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ತಮ್ಮ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ಎ ತಂಡಕ್ಕೂ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮೂಲಕ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
Gunalan Kamalini is snapped up by @Giant_Cricket for INR 40 Lakh at the #TATAWPLAuction 🔨 How do you rate this pick, Giants fans? 👇 #TATAWPL https://t.co/5cEImfdjyw— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
20 ವರ್ಷದ ಸನಿಕಾ ಚಲ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಟಿ20 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಿನಿ ಹಾರಾಜು ಮುಕ್ತಾಯ; RCB ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾಲ್ವರು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ