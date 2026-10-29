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WPL 2027ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕನ್ನಡತಿ ಉಮಾ ಕಾಶ್ವಿ

ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಲ್​ರೌಂಡರ್​ ಉಮಾ ಕಾಶ್ವಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉಮಾ ಕಾಶ್ವಿ
ಉಮಾ ಕಾಶ್ವಿ (X Handle)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 29, 2026 at 11:10 AM IST

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WPL 2027 Mini Auction: ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​ 2027ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿ ಬುಧಾವರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 150 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿದಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 25 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಎಲ್ಲಾ ಐದು ತಂಡಗಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ 4 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್​ 8 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​ 6, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ 4 ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್​ ಜೈಂಟ್ಸ್​ ಮೂವರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮೊಲಿನೆಕ್ಸ್​

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಆಲ್​ರೌಂಡರ್​ ಸೋಫಿ ಮೊಲಿನೆಕ್ಸ್​ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಆಗಾರ್ತಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರನ್ನು ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್​ 1.10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿತು. ಇವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೊಲಿನೆಕ್ಸ್​ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ 15 ವರ್ಷದ ಕನ್ನಡತಿ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುವ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಉಮಾ ಕಾಶ್ವಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (WPL) 2027 ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ₹10 ಲಕ್ಷ (ಸುಮಾರು $1.5 ಮಿಲಿಯನ್) ಮೂಲ ಬೆಲೆಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು WPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಕಾಶ್ವಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಈ ದಾಖಲೆ ದಿಯಾ ಯಾದವ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿತ್ತು, ಅವರನ್ನು 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಉಮಾ ಕಾಶ್ವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವರು ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಮತ್ತು ಆಫ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡರ್-15 ಮತ್ತು ಅಂಡರ್-19 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ WPL ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇತರೆ ನಾಲ್ವರು ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರೂ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಜರಾತ್​ ಸೇರಿದ 16 ವರ್ಷದ ಸಮೈರಾ

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ 16 ವರ್ಷದ ಸಮೈರಾ ರಾಘವ್ ಈ ಬಾರಿಯ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಎರಡನೇ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಇವರು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕವೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.

ಜಿ ಕಮಲಿನಿಗೂ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತ

18 ವರ್ಷದ ಜಿ ಕಮಲಿನಿ ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೂ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಇವರನ್ನು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ₹40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಹಿಂದೆ, ಅವರು ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈ ಪಾಲಾದ ಅಕ್ಷಿತಾ ಭಗತ್, ಸನಿಕಾ​

20 ವರ್ಷದ ಅಕ್ಷಿತಾ ಅವರನ್ನು ಹರಾಜಿನ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಇವರನ್ನು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಈ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ತಮ್ಮ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ಎ ತಂಡಕ್ಕೂ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮೂಲಕ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

20 ವರ್ಷದ ಸನಿಕಾ ಚಲ್ಕ್​ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಟಿ20 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಉಮಾ ಕಾಶ್ವಿ
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​ ಹರಾಜು

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