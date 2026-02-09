ETV Bharat / sports

ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ: ರಾಹುಲ್​ ಶತಕದಾಟ; 42 ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಮಣಿಸಿ ಸೆಮಿಸ್ ​ತಲುಪಿದ ಕರ್ನಾಟಕ

ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್​ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ 42 ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಮುಂಬೈ ಮಣಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​
ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​ (IANS)
February 9, 2026

Ranji Trophy: 2025-26ರ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಮುಂಬೈ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಓಪನರ್ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಅದ್ಭುತ ಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು. ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ, 2025-26ರ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಚಿತ್ರಣವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ತಂಡ ಜಾರ್ಖಂಡ್​ ಅನ್ನು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಮೇತ ಆರು ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದು, ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಶತಕ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಸೆಮಿಸ್​ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 120 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ, ವಿದ್ವತ್ ಕಾವೇರಪ್ಪ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ತಲಾ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು. ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 173 ರನ್‌ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ 53 ರನ್‌ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಮುಂಬೈ ಪರ, ಮೋಹಿತ್ ಅವಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ತುಷಾರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ತಲಾ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಶೆಡ್ಜ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

ಮುಂಬೈ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​: ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿದ ಮುಂಬೈ 377 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್​ ಆಯ್ತು. ಆಕಾಶ್​ ಆನಂದ್​ (70), ಮುಶೀರ್​ ಖಾನ್​ (49), ತನುಷ್​ ಕೋಟ್ಯಾನ್​ (48*), ತುಷಾರ್​ ದೇಶಪಾಂಡೆ (47) ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೆಲುವಿಗೆ 325 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಶಿಖರ್​ ಶೆಟ್ಟಿ 3 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರೇ, ವಿದ್ಯಾಧರ್​ ಪಟೇಲ್, ಕಾವೇರಪ್ಪ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್​, ಶ್ರೇಯಸ್​ ಗೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ್​ ಕೃಷ್ಣ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್​ ಕಿತ್ತರು. ​

ಚೇಸಿಂಗ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ 130 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು. ನಂತರ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸಮರನ್​ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಜೇಯ 82 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗುರಿ ತಲುಪಿತು. ಮುಂಬೈ ಪರ ಶಾರ್ದೂಲ್​ ಠಾಕೂರ್​, ತುಷಾರ್​ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ತುನುಷ್​ ಕೋಟ್ಯಾನ್​ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ರಾಹುಲ್​ ಶತಕದಾಟ: ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 182 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 14 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ 130 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲು ಇನ್ನು 59 ರನ್ ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ರಾಹುಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಇದು ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 23ನೇ ಶತಕವಾಗಿದೆ.

9ನೇ ಟ್ರೋಫಿ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಣ್ಣು: ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಬಳಿಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ 8 ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇದೀಗ 9ನೇ ಸಲ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೆಮಿಸ್​ ಪ್ರವೇಶ: ಎರಡನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್​ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶವನ್ನು 56 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಮಣಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕಿಬ್ ನಬಿ ದಾರ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಳು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು, ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಶುಭಂ ಖಜುರಿಯಾ (60) ಯುದುವೀರ್​ ಸಿಂಗ್​ (41) ಅವರ ರನ್​ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದಾಗಿ 194 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿ ಆಲೌಟ್​ ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ತಂಡ 152 ರನ್ಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಆಗಿ 42 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ವನ್ಶಜ್​ಶರ್ಮಾ (54) ಮತ್ತು ಅಬಿದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್​ (41) ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದ 248/10 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಇದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ 234 ರನ್​ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್​ ಆಯ್ತು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಬೆಂಗಾಲ್​ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ​

