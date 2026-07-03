ಕರೀಂನಗರ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು: ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಎರಡನೇ ಸೋಲು!!
ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕರೀಂನಗರ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡವು ಟಿಜಿ20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
Published : July 3, 2026 at 10:37 AM IST
ಕರೀಂನಗರ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡವು ಟಿಜಿ20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ವಿರುದ್ಧ 58 ರನ್ಗಳಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿತು. 231 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 172 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯ್ತು. ಆದಿತ್ಯ ಜಿವ್ವಾಜಿ (48 ರನ್) ಮಾತ್ರ ತಂಡದ ಪರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿದರು.
ಕರೀಂನಗರ ಪರ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ತೇಜ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು, ರತ್ಲಾವತ್ ದಿನೇಶ್, ಶುಭಮ್ ಶರ್ಮಾ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು, ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಆಶಿಶ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು. ತಮ್ಮ ಮಿಂಚಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕರೀಂನಗರದ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ರಾಹುಲ್ ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
The Risers fall to a significant defeat! 😮💨— tg20official (@tg20official) July 2, 2026
EIPL & Eleve Karimnagar Diamonds were at their authoritative best, registering a huge, NRR boosting win yet again!
What a rise for a team who've found their mojo in the most emphatic manner! 🔥#KDvRRR #SreenidhiUniversityTG20… pic.twitter.com/Jk2bXmBqON
ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ, ಕೊನೆವರೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತಾದರೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿಯೇ ತಂಡವು ಮೂರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕರಾದ ಅವನೀಶ್ (4), ಜ್ಞಾನ ರೆಡ್ಡಿ (23), ಮತ್ತು ಆರನ್ ಜಾರ್ಜ್ (19) ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ಗಳಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆದಿತ್ಯ ಜಿವ್ವಾಜಿ ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸುಧಾರಿಸಲು ಹೋರಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲಂಕೃತ್ (11), ತನಯ್ ಮತ್ತು ನವನೀತ್ (5) ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಯನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ (30 ರನ್) ಅವರ ಹೋರಾಟವು ಸೋಲಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು.
ಕರೀಂನಗರ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕರೀಂನಗರ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 230 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಆರಂಭಿಕರಾದ ಸಾತ್ವಿಕ್ ರೆಡ್ಡಿ (24 ರನ್, 13 ಎಸೆತ) ಮತ್ತು ತನ್ಮಯ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ (29 ರನ್, 16 ಎಸೆತ) ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಎಚ್ಕೆ ಸಿಂಹ (60 ರನ್) ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ರಾಧೇಶ್ (72 ರನ್) ಅವರು ಅರ್ಧಶತಕ ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಕೇವಲ 65 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 123 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕರೀಂನಗರವು ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ರಾಹುಲ್ ಅವರನ್ನು ತನಯ್ 16.3 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಿಂಹ ಅವರನ್ನು 17.3 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ಸಾಯಿ ಯಾದವ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದನ್ ಸಾಹ್ನಿ (19 ರನ್) ಮತ್ತು ಶುಭಮ್ ಶರ್ಮಾ (ಔಟಾಗದೆ 17 ರನ್, 7 ಎಸೆತಗಳು) ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ರಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ತನಯ್ ಜಡ್ಡು, ನಿತಿನ್ ಸಾಯಿ ಮತ್ತು ತನಯ್ ತ್ಯಾಗರಾಜನ್ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಟಿಜಿ20 ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಸೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಕರೀಂನಗರ ತಂಡ, ಆ ಬಳಿಕ ಸತತ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ತಂಡವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ತಂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಆಡಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಾಣದೆ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ.
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