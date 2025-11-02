18 ಅರ್ಧಶತಕ, 58 ಸಿಕ್ಸರ್, 2575 ರನ್ಗಳ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್ T20Iಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 2, 2025 at 2:32 PM IST|
Updated : November 2, 2025 at 2:43 PM IST
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ದಂತಕಥೆ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಅವರು ಇಂದು (ಭಾನುವಾರ) ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದರು.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ ಆಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Kane Williamson has called time on his 93-game T20 International career.— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 1, 2025
Thank you for everything you gave the team in the shortest format 🖤🤍
ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾಧನೆ: ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಅವರು 2011ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದುವರೆಗೆ 93 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 18 ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿ 2,575 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 95 ಇವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್. ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ. 75 ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2016 ಮತ್ತು 2022ರಲ್ಲಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮತ್ತು 2021ರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು.
2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ ಕೇನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, "ಈ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದೃಷ್ಟ. ಸವಿನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞ. ಇದು ನನಗೆ ಮತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಆ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ನಾಯಕ. ಅವರು ಈ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಪಿಎಲ್ನಂತಹ ಲೀಗ್ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
