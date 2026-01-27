ETV Bharat / sports

ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೂ ಮೊದಲೇ ಸ್ಟಾರ್​ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ!

ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್​ ವೇಗದ ಬೌಲರ್​ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪದ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇನ್​ ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್​
ಕೇನ್​ ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್​ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ (Getty Image)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 27, 2026 at 5:00 PM IST

Updated : January 27, 2026 at 5:11 PM IST

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಕೇನ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್ ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, 17 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 34 ವರ್ಷದ ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್ 2021ರಲ್ಲಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು 2019ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಆಸೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು.

ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್‌ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ಬಳಿಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೂ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಬಿಬಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಅಡಿಲೇಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ರೆನೆಗೇಡ್ಸ್‌ ಪರ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಂದುವರೆದರು. 2018-19 ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದ ರೆನೆಗೇಡ್ಸ್‌ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿತು.

ಬಿಬಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 23.21ರ ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 7.87ರ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ 142 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ (ಬಿಬಿಎಲ್) ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಬೌಲರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಋತುವಿಗಾಗಿ ಸಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಂಡದ ಪರ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡಿದರು. ಬಿಬಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್​ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಗ್​ಬ್ಯಾಷ್​ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಟ್ಟು 15 ಋತುಗಳಲ್ಲಿ 142 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ 80 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 104 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ 25 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 36 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಲಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿರುವ ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 39 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 45 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಕುರಿತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಸಹ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ರೂಪಿಸಿದ ತರಬೇತುದಾರರು, ಬಿಬಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್ ತಮ್ಮ ಸಹ ಆಟಗಾರರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅದೃಷ್ಟ ತನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅವಕಾಶ ತನಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಲೀಗ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ: ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ಟಿ 20 ಲೀಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಋತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಟಿ20 ಬ್ಲಾಸ್ಟ್, ಐಎಲ್‌ಟಿ 20 ಮತ್ತು ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಲೀಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

