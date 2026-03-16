ಹೇಗೂ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಐಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನೇ ಕದಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ; ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಹೇಗೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ಮುಂದೆ ಐಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಕದಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 16, 2026 at 2:08 PM IST
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗವಾಗಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಕಮ್ರಾನ್ ಅಕ್ಮಲ್ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಐಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಕದಿಯಲು ಮುಂದಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ 350 ರನ್ ಗಳಿಸುವಂತೆ ಕಾಣಿಸಿತ್ತು ಆದಾಗ್ಯೂ 290ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಯ್ತು. ಲಿಟ್ಟನ್ ದಾಸ್ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಿಂದಾಗಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಕುಸಿಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ" ಎಂದು ಅಕ್ಮಲ್ ಹೇಳಿದರು. "ನೀವು (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ) ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳನ್ನು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಐಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಕದಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದರು.
🚨 " icc trophies kya chor ke laani hai?"— Brutal Truth (@sarkarstix) March 15, 2026
kamran akmal takes a swipe at pcb chief mohsin naqvi, notorious for stealing india's asia cup trophy.
"even netherlands might be thinking let's have a 3 match series with pakistan and defeat them. we will become a test playing nation." pic.twitter.com/MjCH4ULQmu
2025ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಪಿಸಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಎಸಿಸಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಖ್ವಿ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಈ ವೇಳೆ ನಖ್ವಿ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಟ್ರೋಫಿ ನಖ್ವಿ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಖ್ವಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಫಿ ಕಳ್ಳ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅಕ್ಮಲ್ ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾ-ಪಾಕ್ ಸರಣಿ ಹೇಗಿತ್ತು?: ಈ ತಿಂಗಳು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನಾಡಿತ್ತು. ಮಾ.11 ರಂದು ಢಾಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಕ್ 114 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 15 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೆ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.
ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ: ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾ. 13 ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 274 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 114 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತ್ತು. ಡಿಎಲ್ಎಸ್ ನಿಯಮದಡಿ ಪಾಕ್ 128 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.
ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ: ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸರಣಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 290 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಪಾಕ್ 279 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ 11 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ!!