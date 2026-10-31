ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ; 10 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 31, 2026 at 8:30 PM IST
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 350 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಬಾಡ 13,808 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 350 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಡೇಲ್ ಸ್ಟೇನ್ (14,719 ಎಸೆತಗಳು) ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. 14905 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 350 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಕಾರ್ ಯೂನಿಸ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
WICKET NUMBER 350 FOR RABADA 🥵 Australia in big trouble 😳 #SAvAUS https://t.co/g7FjLgKfwy— FanCode (@FanCode) October 31, 2026
ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 350 ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ಗಳು
13808 ಎಸೆತಗಳು - ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ)
14719 ಎಸೆತಗಳು - ಡೇಲ್ ಸ್ಟೇನ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ)
14905 ಎಸೆತಗಳು - ವಕಾರ್ ಯೂನಿಸ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ)
16340 ಎಸೆತಗಳು - ಮಾಲ್ಕಮ್ ಮಾರ್ಷಲ್ (ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್)
16908 ಎಸೆತಗಳು - ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)
ರಬಾಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ 75ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದರು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾಲ್ಕಮ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು. ರಿಚರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡೇಲ್ ಸ್ಟೇನ್ ಕೇವಲ 69 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಡೆನ್ನಿಸ್ ಲಿಲ್ಲಿ (70 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು) ಮತ್ತು ಗ್ಲೆನ್ ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ (74 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು) ಇವರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಬಾಡ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೇವಲ ಮೂವರು ಬೌಲರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 350 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಡೇಲ್ ಸ್ಟೇನ್ (93 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 439 ವಿಕೆಟ್ಗಳು), ಶಾನ್ ಪೊಲಾಕ್ (108 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 421 ವಿಕೆಟ್ಗಳು) ಮತ್ತು ಮಖಾಯ ಎಂಟಿನಿ (101 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 390 ವಿಕೆಟ್ಗಳು). ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಮುರಳೀಧರನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರು 133 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 800 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
A FIERY START TO THE DAY FROM RABADA 🔥🔥 #SAvAUS https://t.co/wwmX6ma3j3— FanCode (@FanCode) October 31, 2026
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಸರಣಿ ಸೋಲು
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ 176 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು 2-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆಫ್ರಿಕನ್ ತಂಡವು ಬಲವಾದ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ ಸೈಮನ್ ಹಾರ್ಮರ್ ಅವರನ್ನು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕಾಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2014 ರಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 329 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 429 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು, 100 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 387 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ 288 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ನಾಲ್ಕನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 111 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ, ಪಂದ್ಯವನ್ನು 176 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋತು ಸರಣಿ ಕೈಚೆಲ್ಲಿತು.
🚨🚨 HISTORY AT CAPE TOWN! 🇿🇦🔥 SOUTH AFRICA DEFEAT AUSTRALIA 2–1 TO WIN THE SERIES! 🏆 WTC CHAMPIONS FOR A REASON! 💪🇿🇦 THE PROTEAS HAVE MADE A STATEMENT! 🔥 #SAvAUS #Cricket https://t.co/6ZnWGkKah1— Nirmoy (@NirmoySarm15806) October 31, 2026
10 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ WTC ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹರಿಣ ಪಡೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 2014ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ WTC ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದೆ. ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
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