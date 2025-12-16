ETV Bharat / sports

ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಟಗಾರನ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ: ಸೆಲ್ಪಿ ನೆಪದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ

ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ಯೆಗೈದಿರುವ ಘಟನೆ ಪಂಜಾಬ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರನ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ
ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರನ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ (ETV Bharat/@officeofssbadal)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 16, 2025 at 1:42 PM IST

Updated : December 16, 2025 at 1:52 PM IST

Kabaddi Player Shot Dead: ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡುತ್ತಿದ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬನನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಪಂಜಾಬ್‌ ರಾಜ್ಯದ ಮೊಹಾಲಿಯ ಸೋಹ್ನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಕೇಳುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಕಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಹಠಾತ್​ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರ ರಾಣಾ ಬಾಲಚಾರಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಅವರ ಪ್ರಾಣಪಕ್ಷಿ ಹಾರಿಹೋಗಿದ್ದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಆಟಗಾರನ ಜೊತೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮೈದಾನದ ಬಳಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಏಕಾಏಕಿ ಆರೋಪಿಗಳು 4-5 ಸುತ್ತು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ರಾಣಾ ಬಾಲಚಾರಿಯಾ ಹಣೆ ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಗುಂಡು ತಗುಲಿ ಅಲ್ಲೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಣಾ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಆಯೋಜಕರ ಮೇಲೂ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಪಂದ್ಯ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ದಾಳಿಕೋರರು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ದಾಳಿಕೋರರಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಾಳಿಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯವು ಎಷ್ಟು ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಕಬಡ್ಡಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲೂ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮೊಹಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ತಕ ರಾಣಾ ಬಾಲ್ಚೌರಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆಯೇ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾಲಚಾರಿಯಾ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕೇವಲ 10-15 ದಿನಗಳಾಗಿತ್ತು.

ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಮೊದಲ ಘಟನೆಯಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರಾದ ಸಂದೀಪ್ ನಂಗಲ್ ಅಂಬಿಯನ್ ಮತ್ತು ಜಗ್ರಾವ್‌ನ ತೇಜ್‌ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಅಪರಾಧಿಗಳು, ದರೋಡೆಕೋರರು, ಕೊಲೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಶೂಟರ್‌ಗಳು ಭಯವಿಲ್ಲದೇ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

RANA BALACHAURIA
ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

