ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಣಜಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡಿತಿರೋದು ಖುಷಿಯಿದೆ; ಪಡಿಕ್ಕಲ್
ನಾಳೆಯಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಣಜಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಈ ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದೇವದತ್ತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 23, 2026 at 4:32 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ 2025-26ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಅಂತಿಮ ಘಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು ನಾಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅಂತಿಮ ಕದನಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪಿಚ್ ಸಹ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಪಿಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದೇವದತ್ತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ಪಿಚ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದಾಗ ಉತ್ತಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡಿತಿರೋದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪೈನಲ್ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತದೆ: ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ತಂಡದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸದೆ.
ತವರಿನಲ್ಲಿ ರಣಜಿ ಪೈನಲ್ ಆಡ್ತೀರೋದು ಖುಷಿಯಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಫೈನಲ್ ಆಟವಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಮಯಾಂಕ್, ಕರುಣ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಪರ ಆಡಿದ ಐವರು ಆಟಗಾರರು ತಂಡದಲ್ಲಿರುವುದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಗೆ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಗತ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಂತರ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರಿ, ಸೀಸನ್ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರ ಅನುಭವ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಒತ್ತಡ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯರು ಸಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರು ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು ಮುಂದೆಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡ ಮುಂದುವರೆಯಲು ನಾನು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪಿಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಪಿಚ್ ಗಮನಿಸಿದರೇ ಉತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಆಡಿದಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ವಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವೂ ರೋಚಕದಿಂದ ಇರಲಿದ್ದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೈಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪಂದ್ಯ ನೋಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಾವು ಶೇ.100 ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದರು.
ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡುತ್ತ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ. ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಗಳು ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಟವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಇಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದ ಅತ್ಯವಶಕ ಎಂದರು.
ನಂತರ ಜಮ್ಮುಕಾಶ್ಮಿರ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಪಾರಸ್ ಡೋಗ್ರಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರು ಆನಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರರು ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಪಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಆಟವಾಡಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
