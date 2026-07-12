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ಬಲಿಷ್ಠ ನಾರ್ವೆಗೆ ಶಾಕ್​ ಕೊಟ್ಟ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್: ಹಾಲೆಂಡ್ ವಿಶ್ವಕಪ್​​ ಟ್ರೋಫಿ ಕನಸು ಭಗ್ನ!!

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಕ್ವಾರ್ಟರ್​ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ ನಾರ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ.

ನಾರ್ವೆ ಮಣಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ತಲುಪಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​
ನಾರ್ವೆ ಮಣಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ತಲುಪಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 12, 2026 at 8:05 AM IST

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ಮಿಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ನಾರ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ, ನಾರ್ವೆ ಮತ್ತು ಹಾಲೆಂಡ್​ ಅವರ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಟ್ರೋಫಿ ಕನಸಿನ ಓಟ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.

ಪಂದ್ಯದ 36ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಡೆರಪ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಗೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ನಾರ್ವೆ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಂಡದ ಈ ಖುಷಿ ಕೇವಲ 11 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಬೆಲ್ಲಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಪರ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಂಕವನ್ನು ಸಮಬಲ ಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲಾರ್ಧವಧಿ 1-1 ರೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.

ನಂತರ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು ಆದರೆ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಸ್ಕೋರ್ 1-1 ಆಗಿಯೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಬೆಲ್ಲಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು 93ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ 2-1 ಮುನ್ನಡೆ ನೀಡಿದರು.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮುಂದಿನ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯವನ್ನು 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು, ಇದರೊಂದಿಗೆ 2018ರ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಭಾರಿಗೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಈಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ತಂಡವು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವಿಜೇತರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

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