ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಡೇ ಟೆಸ್ಟ್: 27 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ 5 ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲು ಪಡೆದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಟಂಗ್
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ 4ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವೇಗಿ ಜೋಶ್ ಟಂಗ್ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 26, 2025 at 12:03 PM IST
AUS vs ENG 4th Test: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಡೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 152 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 3-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸ್ವತಃ ಆಸೀಸ್ ಪಡೆಯೆ ಈ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತು.
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಯಾವೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕವೀರರಾದ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ (12 ರನ್) ಮತ್ತು ಅಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ (20) ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ನಾಯಕ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.
WHAT A DELIVERY!— cricket.com.au (@cricketcomau) December 26, 2025
Steve Smith looks on puzzled after this peach from Josh Tongue.#Ashes | #PlayoftheDay | @nrmainsurance pic.twitter.com/NpkEgGxOQR
ಎಂಟನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೈಕೆಲ್ ನೆಸರ್ ಮಾತ್ರ 35 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಪರ ಹೈಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ನೆಸರ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏಳು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಖವಾಜ (29), ಗ್ರೀನ್ (17) ಸಹ ಬಹುಬೇಗ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಸೀಸ್ ಪಡೆ 152 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತು.
ಜೋಶ್ ಟಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಆಸೀಸ್ ತತ್ತರ: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಜೋಶ್ ಟಂಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು 11.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 45 ರನ್ ನೀಡಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು, ಜೇಕ್ ವೆದರಾಲ್ಡ್, ಮಾರ್ನಸ್ ಲ್ಯಾಬುಶೇನ್, ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್, ಮೈಕೆಲ್ ನೇಸರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಟ್ ಬೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ ಗಸ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ 14 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 28 ರನ್ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ಉಸ್ಮಾನ್ ಖವಾಜಾ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಸೇರಿದೆ.
ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಟಂಗ್: ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಾಲ್ಕನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗಿ ಜೋಶ್ ಟಂಗ್ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. 27 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬೌಲರ್ ಒಬ್ಬರು ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. 1998ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಡ್ಯಾರೆನ್ ಕಾಕ್ ಮತ್ತು ಡೀನ್ ಹೆಡ್ಲಿ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಯಾವುದೇ ಬೌಲರ್ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ . ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಜೇಮ್ಸ್ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಬ್ರಾಡ್ರಂತಹ ದಂತಕಥೆ ಬೌಲರ್ಗಳು ಸಹ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು.
- Five Wicket haul vs India.— Danish (@BhttDNSH100) December 26, 2025
- Five wicket haul vs Ireland.
- Five wicket haul vs Australia.
Josh Tounge takes 31 wicket in test in 2025.A big star bowler for England. 🌟 pic.twitter.com/DMc1OwSv5o
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕುಸಿತ: ಏನ್ಮಧ್ಯೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸಹ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ತಂಡವು 16ರನ್ಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್ (2), ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ (1), ಜ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಲಿ (5), ಮತ್ತು ಜೋ ರೂಟ್ (0) ವಿಕೆಟ್ ಉಳಿತು. ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ (41) ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ (16) 50 ರನ್ಗಖಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ಇದೀಗ ತಂಡ 24 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 95 ರನ್ಗಳಿಗೆ 9 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
