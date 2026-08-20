20 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ; ಚೆಂಡು ಎರಡು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಆಂಗ್ಲ ಬೌಲರ್ಸ್!!
20 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರು ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಚೆಂಡನ್ನು ಎರಡು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 20, 2026 at 10:53 AM IST
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೌಲರ್ಗಳು ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬೌಲರ್ಗಳು ತಲಾ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ? ಇಂತಹದೊಂದು ಸವಾಲು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು.
ವಾಸ್ತವಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಬುಧವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಹೆಡಿಂಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 200ರ ಗಡಿ ತಲುಪಲು ತಂಡ ವಿಫಲಾಗಿದೆ.
Unstoppable, Tonguey! 😤 @IGcom pic.twitter.com/IJHYvg8irX— England Cricket (@englandcricket) August 19, 2026
10 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಇಬ್ಬರು ವೇಗಿ: ಇನ್ನು ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಾದ ಜೋಶ್ ಟಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಲಿ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ತಲಾ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಟಾಂಗ್ 46 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಗಾಯದ ನಂತರ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದ ರಾಬಿನ್ಸನ್ 51 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು 171 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದರು.
ಚೆಂಡನ್ನು ಎರಡು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೆ: ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಳಿಕ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಟಾಂಗ್ ಮತ್ತು ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಇಬ್ಬರೂ ಬೌಲರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರಲು ಚೆಂಡನ್ನು ಎರಡು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೌಲರ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನು: ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಬಿಬಿಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಈ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಎರಡೂ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಚೆಂಡನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸುವ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟವರು ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಎಂದು ಟಾಂಗ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಹೆಡಿಂಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿನ ಮೈದಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಎರಡು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂದೆಂದು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚೆಂಡನ್ನು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವೆ ಎಂದು ಟಾಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
Another five-fer, Ollie Robinson! 👏 @IGCom 🤝 pic.twitter.com/nvUsdKSiqH— England Cricket (@englandcricket) August 19, 2026
20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮರುಕಳಿಸಿದ ಸಾಧನೆ: ಈ ಸಾಧನೆಯು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಪುರುಷರ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬೌಲರ್ಗಳು ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಲಾ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಇದು 16ನೇ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟೀವ್ ಹಾರ್ಮಿಸನ್ ಮತ್ತು ಮಾಂಟಿ ಪನೇಸರ್ 2006ರಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರಾಫರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಪುನರಾಗಮನ: ಗಾಯದ ನಂತರ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಅವರು ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪುನರಾಗಮನವನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಿದರು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಟಾಂಗ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ಕೆಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು.
So, what did they do with the match ball? 🤔— England Cricket (@englandcricket) August 19, 2026
A simple solution to a unique problem!
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ಪಾಕ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಇಡೀ ತಂಡ 171 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ತಂಡದ ಪರ ಅದ್ಬುಲ್ಲಾ ಶಫಿಖ್ ಮಾತ್ರ 61 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಹೈಸ್ಕೋರ್ ಅನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇಮಾಮ್ ಉಲ್ ಹಖ್ 42 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು 50ರ ಗಡಿ ಸಮೀಪಕ್ಕೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಾಕ್ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿತು.
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