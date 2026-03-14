ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿತು ಆತಂಕ!!
ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.
Published : March 14, 2026 at 11:27 AM IST
IPL 2026: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) 2026 ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೇ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಶನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಐಪಿಎಲ್ ವೇಳೆಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಇದೀಗ ಅವರು 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವೇಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಇದುವರೆಗೆ 27 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 45 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇವರ ಸರಾಸರಿ 18.64 ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾಗದಿದ್ದರೇ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟಾಗಬಹುದು. ಇದೊಂದೆಡೆಯಾದರೇ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊತ್ತೊಂದು ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ತವರು ಮೈದಾನವಾದ ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನ ಪಂದ್ಯ ಈ ಬಾರಿ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ತಂಡವು ತನ್ನ ತವರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ.
ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಆಡುವುದು ಅನುಮಾನ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ನಾಯಕ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಲಭ್ಯತೆಯೂ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 2026ರ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು 2025-26 ರ ಆಶಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದರು. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆಯೆ ಇಲ್ಲವೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ
ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟ 243 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೌಲರ್!!
ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್; ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಕ್ರಮೇಣ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 16 ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಐಪಿಎಲ್ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನೇಕ ತಂಡಗಳು ಜನವರಿ-ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸವಾಲು ಎಂದರೆ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರ ಲಭ್ಯತೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ದದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನ ರದ್ದತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆಟಗಾರರು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರ ತಂಡದ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.