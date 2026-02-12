ETV Bharat / sports

122 ಮೀಟರ್​ ಎತ್ತರದ ಕ್ಯಾಚ್​ ಹಿಡಿದು ವಿಶ್ವ​ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಜೋಸ್​ ಬಟ್ಲರ್!

122 ಮೀಟರ್​ ಎತ್ತರದ ಕ್ಯಾಚ್​ ಪಡೆದು ಜೋಸ್​ ಬಟ್ಲರ್​ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಜೋಸ್​ ಬಟ್ಲರ್​
ಜೋಸ್​ ಬಟ್ಲರ್​ (AFP)
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್​ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್​ ಜಾಸ್​ ಬಟ್ಲರ್​ ಅತೀ ಎತ್ತರದ ಕ್ಯಾಚ್​ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೇಪ್ ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವಾಗಿ, 122 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದ ಡ್ರೋನ್‌ನಿಂದ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡನ್ನು ಅವರು ಕ್ಯಾಚ್​ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದಿಂದ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಮಾಜಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದಂತಕಥೆ ಇದರ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ "ದಿ ಸ್ವಿಚ್ ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ ದಿ ಲವ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್" ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2021ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ತಿಮೋತಿ ಶಾನನ್ ಜೆಬಾಸಿಲನ್ 119.86 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಿಂದ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್​ ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಬಟ್ಲರ್ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಚ್ ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್​ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಟ್ಲರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಪಡೆದು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಈಗಾಗಲೇ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಇದುವರೆಗೆ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ಲರ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ 26 ಮತ್ತು 21 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದಿದ್ದರು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್​ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಸದ್ಯ ತಾನಾಡಿರುವ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ವಿರುದ್ಧ4 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೇ, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ 30 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಗುಂಪು ಹಂತದ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇಟಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೆಣಸಲಿದೆ. ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ಫೆ.14 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡೆನ್​ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್​ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಫೆ.16 ರಂದು ಇಟಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್​ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದ್ದು ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡೆನ್​ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್​ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

