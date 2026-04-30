"ಆತ ಮನುಷ್ಯನಾ ಅಥವಾ AI ಕ್ರಿಯೇಷನಾ"?; ವೈಭವ್ ಕುರಿತು ಬಟ್ಲರ್ ಹೀಗೇಳಿದ್ದೇಕೆ?
ಆತ ಮನುಷ್ಯನಾ ಅಥವಾ AI ರಚಿತನಾ ಎಂದು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕುರಿತು ಬಟ್ಲರ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 30, 2026 at 5:43 PM IST
ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷದ ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇದೀಗ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಸುರಿಮಳೆಗೈಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 400 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರೊಬ್ಬರು ವೈಭವ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರು 'AI' ಚಿಪ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಾಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು.
ಇದೀಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸಹ ವೈಭವ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಾಷೆಯಾಗಿ, "ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು AI ಬಳಸಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಬೌಲರ್ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಜೋಫ್ರಾಗೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, 'ವೈಭವ್ ಮುಷ್ಯನ ಅಥವಾ AI ಕ್ರಿಯೇಷನಾ? ಎನಾದ್ರೂ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ? ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಸಷ್ಟಿಸಲೆಂದೆ ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಯೆ? ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾಗಿ ನಗುತ್ತ ಹೇಳಿದರು. "ವೈಭವ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ. ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ನಾನು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಬಟ್ಲರ್ ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಬ್ರಾಡ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೌಲರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಘರ್ಜನೆ: ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೇಗಿಗಳೆಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎದುರಿಸುವಾಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಟ್ಲರ್, "ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ನನ್ನ ಫೋನ್ ನೋಡುತ್ತಾ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ರಾಜಸ್ಥಾನ vs ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ವೀಡಿಯೊ ಕಂಡಿತು.
ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಅವರ ಋತುವಿನ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯ ಅದಾಗಿತ್ತು. ಜೇಮ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ಗೆ, 'ಇಂದು, ನೀವು ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದೆ, ಯಾವ ಕ್ಲಬ್ ಏನದು ಎಂದು ಧೀರ್ಘವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದೆ?'ನಂತರ ಜೇಮ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು, 'ನೀವು ಹಾಕಿದ ಮೊದಲ ಎಸೆತವೇ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರು.' ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸಹ ಈ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದಾಗ ನನಗೆ ವಿಷಯ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು.
ನಿಜಕ್ಕೂ, ವೈಭವ್ ಈ ಅಗ್ರ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು ಖಚಿತ. ಬಹುಶಃ ಈ 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ತರಬೇತುದಾರ, 'ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಬೌಲರ್ಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಡಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿರಬಹುದು. ಆದರೂ, ಅವರು ಆ ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಧಮ್ ಹೊಡೆದ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ದಂಡ!!