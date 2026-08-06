ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಆ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ; ಬಟ್ಲರ್
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚುರನ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮುರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 6, 2026 at 12:37 PM IST
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ದಂತಕಥೆ ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಟಿ20 ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
'ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್' ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (MSG) ಮತ್ತು ವೆಲ್ಷ್ ಫೈರ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಲರ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಪರ ಕೇವಲ 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 250.00 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 51 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಟ್ಲರ್ 522 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 105 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 14,833 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
#JosButtler leaves the bowlers stunned 💥— Star Sports (@StarSportsIndia) August 5, 2026
He has now surpassed #KieronPollard to become the leading run scorer in T20 history! 🙌#TheHundred 2026 👉 Welsh Fire vs Manchester Super Giants | LIVE NOW! pic.twitter.com/AO9Q7O9TbK
ಅವರು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ದೈತ್ಯ ಕಿರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ (746 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 14,803 ರನ್ಗಳು, ಎರಡು ಶತಕಗಳು) ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ದಂತಕಥೆ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ (463 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 14,562 ರನ್ಗಳು, 22 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 88 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು) ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಾಧನೆಯ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಯಾರು ಮುರಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. "ನಾನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು T20 ರನ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಈ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಭಾರತದ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನನ್ನ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡುತ್ತ, "ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಿಢೀರ್ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮುಂದು ವರಿದು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು. ನಾನು ಎರಡನೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆಯೇ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬಟ್ಲರ್ ಹೇಳಿದರು.
A special shoutout to Vaibhav Sooryavanshi 🙌— Star Sports (@StarSportsIndia) August 5, 2026
Jos Buttler backs the youngster to one day overtake his record of most runs in T20 cricket! 💪#TheHundred 2026 👉 EVERYDAY | 7:00 PM Onwards pic.twitter.com/hqxME7wr1L
ವಿವಿಧ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ಲರ್ ಗಳಿಸಿದ ರನ್ಗಳು
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 138 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4,646 ರನ್ಗಳು
'ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್' ನಲ್ಲಿ 31 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1,192 ರನ್ಗಳು
ವಿಟಾಲಿಟಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ 115 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2,688 ರನ್ಗಳು
SA20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ 31 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 969 ರನ್ಗಳು
ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ 18 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 605 ರನ್ಗಳು
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 225 ರನ್ಗಳು
ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ T20ಯಲ್ಲಿ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 59 ರನ್ಗಳು
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗಾಗಿ 160 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ T20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4,212 ರನ್ಗಳು
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