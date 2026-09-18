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ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಜಾಸ್​ ಬಟ್ಲರ್

ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಜೋಸ್​ ಬಟ್ಲರ್​​ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2026 at 3:36 PM IST

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ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲೂ 2-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಲಂಕಾ ತಂಡವು 146 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೇವಲ 12.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಕೆಟ್‌ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ 30 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.

ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್‌ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್

ಬಟ್ಲರ್ ತಮ್ಮ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹ ಕಲೆಹಾಕಿ 30 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 15,000 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ದಂತಕಥೆ ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು. ಪೊಲಾರ್ಡ್ 754 ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ 671 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 31.71ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14,999 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, 36 ವರ್ಷದ ಬಟ್ಲರ್ ತಮ್ಮ 528ನೇ ಪಂದ್ಯದ 497ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 15,000 ರನ್‌ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸರಾಸರಿ 35.46 ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ಲರ್ ಟಿ20ಐ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 9 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 107 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20ಐ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರುವ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 14,218 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಟಿ20ಐ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್​ಗಳು

  • ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) - 15,000 ರನ್‌ಗಳು
  • ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ (ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್) - 14,999 ರನ್ಗಳು
  • ಅಲೆಕ್ಸ್ ಹೇಲ್ಸ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) - 14,581 ರನ್ಗಳು
  • ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ (ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್) - 14,562 ರನ್ಗಳು
  • ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) - 14,284 ರನ್‌ಗಳು
  • ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (ಭಾರತ) - 14,218

ಸತತ 14ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಣಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​

ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಎರಡನೇ T20I ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಸರಣಿಯನ್ನು ಇನ್ನು ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೆ 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಕಾರ್ಡಿಫ್‌ನ ಸೋಫಿಯಾ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು.

ಅದರಂತೆ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವು ಪಾತುಮ್ ನಿಸ್ಸಾಂಕ ಮತ್ತು ಲಹಿರು ಉದರ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಉದರ 21 ರನ್‌ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ನಂತರ ಬಂದ ಕಮಿಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಗಳಿಸದೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ನಿಸ್ಸಾಂಕ 37 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರಿತ್ ಅಸಲಂಕಾ 31 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.

ನಂತರ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 27 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತರ ಆಟಗಾರರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಡಿಮ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 145 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಲಿಯಾಮ್ ಡಾಸನ್ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಜೇಮಿ ಓವರ್ಟನ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದರು.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಚೇಸಿಂಗ್​ ಹೀಗಿತ್ತು

ನಂತರ ಚೇಸಿಂಗ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಪರ ಡೊನಾಲ್ಡ್ 21 ರನ್ ಮತ್ತು ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ 30 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಅವರ ನಂತರ ಬಂದ ನಾಯಕ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ 23 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೋರ್ಡಾನ್ ಕಾಕ್ಸ್ 12 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಟಾಮ್ ಬೆಂಟನ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರು.

ಟಾಮ್ ಬೆಂಟನ್ 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಜೇಯ 52 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಸತತ 14ನೇ T20I ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.​

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ಜೋಸ್​ ಬಟ್ಲರ್​ ಟಿ20 ​ ದಾಖಲೆ
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್​
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