ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್​ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಜೋ ರೂಟ್​

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ನ ಸ್ಟಾರ್​ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಜೋ ರೂಟ್​ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್​ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 4, 2025 at 5:34 PM IST

2 Min Read
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಆಶಸ್​ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಮೊದಲ ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 9 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 325 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ತಂಡದ ಪರ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಜೋ ರೂಟ್ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು.

ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಿಂಕ್ ಬಾಲ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರೂಟ್ 181 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 100 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ರೂಟ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 11 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 160ನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ರೂಟ್ ಅವರ 40ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕವಾಗಿದೆ.

ಈ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಿಯಮಿತ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜೋ ರೂಟ್ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ರೂಟ್ ತಮ್ಮ 30ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಶತಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇಯಾನ್ ಹೀಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಲು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶತಕ ಬಾರಿಸಲು 41 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಾಬ್ ಸಿಂಪ್ಸನ್ 36 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀವ್ ವಾ 32 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಜೋ ರೂಟ್ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ದಂತಕಥೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ (15,921) ನಂತರ, ರೂಟ್ 160 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 13,660 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೂಟ್ ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 262 ಆಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ದಂತಕಥೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಜೋ ರೂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 40 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 66 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ: ರೂಟ್​ ಅವರ 40ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕ ಇದಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು 59ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ, ರೂಟ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ ನಂತರ ಗಬ್ಬಾ ಟೆಸ್ಟ್‌ನ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಗಬ್ಬಾದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಟಗಾರರಾದರು.

ಗಬ್ಬಾದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು

126 ಮೌರಿಸ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ 1936/37

110 ಟೋನಿ ಗ್ರೆಗ್ 1974/75

138 ಇಯಾನ್ ಬಾಥಮ್ 1986/87

116 ಮಾರ್ಕ್ ಬುಚರ್ 1998/99

110 ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಾಸ್ 2010/11

235* ಅಲಸ್ಟೇರ್ ಕುಕ್ 2010/11

135* ಜೋನಾಥನ್ ಟ್ರಾಟ್ 2010/11

100* ಜೋ ರೂಟ್ 2025/26

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

