ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ತಂದೆಯ ಮಾನ ಕಾಪಾಡಿದ ರೂಟ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಹೇಡನ್ ಪುತ್ರಿ
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜೋ ರೂಟ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಆಸೀಸ್ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮಾನ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 5, 2025 at 10:23 AM IST
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ 2025-26ರ ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವು ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಬಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ದಂತಕಥೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಜೋ ರೂಟ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರ 40ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕವಾಗಿದೆ.
ದಿನದ ಆಟದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ರೂಟ್ 202 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 15 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ ಅಜೇಯ 135 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೇಡನ್ ಅವರ ಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದೆ.
ಆಶಸ್ ಸರಣಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಶತಕ ಗಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ (MCG) ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಾಗಿ ಹೇಡನ್ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಗೆ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಗಬ್ಬಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಇದು ತಂಡವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ.
ರೂಟ್ ಶತಕ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವೀಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಹೆಡನ್!
ಈ ಶತಕದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೇಡನ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ರೂಟ್ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಂತಕಥೆ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ರೂಟ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಹೇಡನ್ ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, "ಹಲೋ ಜೋ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನನ್ನ ಖ್ಯಾತಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಶತಕ ಗಳಿಸುವಿರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಆಸೀಸ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ 10 ಅರ್ಧಶತಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ಶತಕ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಎಂಜಾಯ್." ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೇಡನ್ ಪುತ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್: ಹೇಡನ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಗ್ರೇಸ್ ಹೇಡನ್ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, "ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಜೋಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು!" ಎಂದು ರೂಟ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಬೆತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡದಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ರೂಟ್ ಗಬಾದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಎಂಟನೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಮೌರಿಸ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್, ಟೋನಿ ಗ್ರೆಗ್, ಇಯಾನ್ ಬೋಥಮ್, ಮಾರ್ಕ್ ಬುಚರ್, ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಾಸ್, ಅಲಾಸ್ಟೈರ್ ಕುಕ್ ಮತ್ತು ಜೊನಾಥನ್ ಟ್ರಾಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಬಾದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಲಾಸ್ಟೈರ್ ಕುಕ್. ಗಬಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ರೂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ 5 ರನ್ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ನಂತರ ಜಾಕ್ ಕ್ರಾಲಿ (76 ರನ್), ಜೋ ರೂಟ್ (138), ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ (31), ಜೋಫ್ರಾ ಅರ್ಚರ್ (38) ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 334ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಜೋ ರೂಟ್