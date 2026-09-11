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ENG vs PAK 3ನೇ ಟೆಸ್ಟ್​; ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಜೋ ರೂಟ್​!!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ನ ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಜೋ ರೂಟ್​ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಜೋ ರೂಟ್​
ಜೋ ರೂಟ್​ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 11, 2026 at 11:52 AM IST

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ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ನ ಬರ್ಮಿಂಗ್​ಹ್ಯಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರ ಜೋ ರೂಟ್​ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶಫೀಕ್ ಹೊಡೆದ ಚೆಂಡನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ರೂಟ್ ತಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 220ನೇ ಕ್ಯಾಚ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದರು. ಈ ಕ್ಯಾಚ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ರೂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಚ್‌ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬರ್ಮಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮತ್ತು ಜೋ ರೂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಜಂಟಿ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಸ್ಮಿತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 219 ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇದೀಗ ಜೋ ರೂಟ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಅಲಿ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಸ್ಯಾಮ್ ಅಯೂಬ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದೇ ಓವರ್​ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶಫೀಕ್​ ಸಹ ಕ್ಯಾಚೌಟ್ ಆದರು. ರೂಟ್​ ಈ ಕ್ಯಾಚ್​ ಪಡೆದರು. ಇದು ರೂಟ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 220ನೇ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು.

ಎತನ್ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 200 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐದು ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಐವರಲ್ಲಿ ಜೋ ರೂಟ್, ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್, ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್, ಮಹೇಲಾ ಜಯವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಜಾಕ್ವೆಸ್ ಕಾಲಿಸ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ (210 ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳು) ನಂತರ 135 ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿ.ವಿ.ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಚ್‌ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರರು

220 ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳು - ಜೋ ರೂಟ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್)

219 ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳು - ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)

210 ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳು - ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ (ಭಾರತ)

205 ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳು - ಮಹೇಲಾ ಜಯವರ್ಧನೆ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ)

200 ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳು - ಜಾಕ್ವೆಸ್ ಕಾಲಿಸ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ)

ಭಾರತ ಪರ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಆಟಗಾರ

ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್: 210 ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳು (164 ಪಂದ್ಯಗಳು)

ವಿ.ವಿ.ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್: 135 ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳು (134 ಪಂದ್ಯಗಳು)

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ: 121 ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳು (118 ಪಂದ್ಯಗಳು)

ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್: 115 ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳು (200 ಪಂದ್ಯಗಳು)

ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್: 108 ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳು (125 ಪಂದ್ಯಗಳು)

ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ

ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದೆ. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 0-2 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ತಂಡ, ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲೂ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 133 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಆತಿಥೇಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 453 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ, ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್, ಎಮಿಲಿಯೊ ಗೇ, ಡ್ಯಾನ್ ಲಾರೆನ್ಸ್, ಜೇಮಿ ಸ್ಮಿತ್ ಮತ್ತು ಅಲಿ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಐದು ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸೋಲಿನ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಈಗಾಗಲೇ 52 ರನ್ ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇನ್ನೂ 268 ರನ್‌ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ 268 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೂ ಸಹ ಸೋಲಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಅದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

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ENG VS PAK 3RD TEST
ಜೋ ರೂಟ್​ ಟೆಸ್ಟ್​ ದಾಖಲೆ
ಜೋ ರೂಟ್​ ಟೆಸ್ಟ್​ ಕ್ಯಾಚ್ ದಾಖಲೆ
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿ
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