ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಜೋ ರೂಟ್
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜೋ ರೂಟ್ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 15, 2026 at 7:24 PM IST
Joe Root Record: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದಂತಕಥೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜೋ ರೂಟ್ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಡಿಲೇಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು 62 ರನ್ಗಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 50 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ರೂಟ್ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 50 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ 21ನೇ ಆಟಗಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ರೂಟ್ ತಮ್ಮ 68 ಎಸೆತಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 28ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಪರ್ ಕಾನೊಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
Root brings up his fifty ✅ https://t.co/F1QzPv8FYE— England Cricket (@englandcricket) November 15, 2026
ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಜೋ ರೂಟ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ
ಜೋ ರೂಟ್ ಅವರ ಏಕದಿನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 189 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 50.24ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 8,089 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ . ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು 20 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 50 ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 8,000 ರನ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 7,000 ರನ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಲ್ಲ. ರೂಟ್ ಇದುವರೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 32 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 29.07ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 814 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏಳು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ರೂಟ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಾಧನೆಯು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಗೆಲುವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು 135 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ, ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು 1-1ರಿಂದ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿತು.
ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು
ಜೋ ರೂಟ್ - 50
ಇಯಾನ್ ಮಾರ್ಗನ್ -47
ವಿಶೇಷ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ ಜೋ ರೂಟ್
ಏಕದಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ (ODI) ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 50 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಜೋ ರೂಟ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ವಾ ಅವರಂತಹ ದಂತಕಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಈಗ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 50 ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಸಿಡಿಸಿರುವ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 10ನೇ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಡೆಸ್ಮಂಡ್ ಹೇನ್ಸ್ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 50 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು ಅವರು 1993ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.
🚨 HISTORY BY JOE ROOT 🔥 - Joe Root becomes the first England batter to complete 50 Fifties in ODIs. The Greatest England batter ever. https://t.co/2ErCeA5NQu— Johns. (@CricCrazyJohns) November 15, 2026
ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಬ್ಯಾಂಟನ್ 99 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 121 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಜೇಮೀ ಕಾಕ್ಸ್ 67 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಜೋ ರೂಟ್ 62 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ವಿಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್ 54 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದು ತಂಡವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 44.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 220 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.
ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಡವು ಅದ್ಭುತ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಸರಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿತು. ಈಗ, ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ.
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