ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು 94 ವರ್ಷದ ಹಳೆ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ 51 ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್!!
51 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 29, 2026 at 5:26 PM IST
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಒಬ್ಬರು 51ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸಹ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ. ಐಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಜೋನ್ನೆ ಹಿಕ್ಸ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 94 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕಪ್ ರೊಮೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಐಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ತಂಡ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಗ್ರೀಸ್ 15 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 52 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಜೋನ್ನೆ ಹಿಕ್ಸ್ ಕೇವಲ 10 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರಕವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ ಗ್ರೀಸ್ ಪರ ಆರ್ಗಿರೊಪೌಲೌ ಮಾತ್ರ (17ರನ್) ಮಾತ್ರ ಎರಡಂಕಿ ಸ್ಕೋರ್ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ನಂತರ ಈ ಸಾಧಾರಣ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಐಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ತಂಡವು ಆರು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 56 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
Joanne Hicks, from Isle of Man🇮🇲, becomes the FIRST player (men/women) to take a five-wicket haul in international cricket after the age of 50.— Kausthub Gudipati (@kaustats) August 28, 2026
Breaks a record that stood 96-years.
Previous oldest to take fifer:
Bert Ironmonger🇦🇺 (49Yrs 314D) vs England in 1932. pic.twitter.com/iwKXLgPz9l
ಹಿಕ್ಸ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು, ಆಗಸ್ಟ್ 2024ರಲ್ಲಿ 49 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 162 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಟಾ ವಿರುದ್ಧ 10ಕ್ಕೆ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಆರು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಅವರು ಗ್ರೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ 49 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 168 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 22 ರನ್ಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ್ದರು.
1932ರ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬರ್ಟ್ ಐರನ್ಮಾಂಗರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. 1932 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು 49ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡೂ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲು ಪಡೆದರು. ಈಗ, 51ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಜೋನ್ನೆ ಹಿಕ್ಸ್ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಹಿಕ್ಸ್, ಆಫ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅವರು 22 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 33 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಐಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪುರುಷರ ತಂಡವು 33 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 15 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದೆ, 15 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ, 37 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 22 ಗೆದ್ದು 15 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ.
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