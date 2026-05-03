"ವೈಭವ್​ ಮನೆಗೆ ಬುರುತ್ತಾನೆ ಐಸಿಕ್ರೀಮ್​ ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ, ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ"; ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ RCB ಪ್ಲೇಯರ್

ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅನ್​ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್​ ಎಂದು ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಜಿತೇಶ್​ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 3, 2026 at 7:51 PM IST

Updated : May 3, 2026 at 8:04 PM IST

ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್‌ಸಿಬಿ) ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ (ಆರ್‌ಆರ್) ಓಪನರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು "ಅನ್​ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್​​" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಜಿತೇಶ್​ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಸೇಠ್ ನಡೆಸಿದ್ದ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಇನ್ ಸೈಡರ್ ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿತೇಶ್,​ "15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್‌ ಈಗಾಗಲೇ ಐಪಿಎಲ್‌ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅನ್​ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್​ ಹೇಳಿಕೆ ತಮಾಷೆಯ ಮಾತಗಿದೆ

ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ "ವೃತ್ತಿಪರವಲ್ಲದವ" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿವಾದವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. "ವೈಭವ್​ ನನಗೆ ಸಹೋದರನಂತೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಂತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಂದು ನಾನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೇನೂ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ವೈಭವ್​ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮಗಿರುವ ಆಪ್ತತೆಯಿಂದ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ" ಎಂದು ಜಿತೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ​15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್​ ಇನ್ನೂ ಮಗು ಇದ್ದಂತೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆತ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಗುಣಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಇರಲಿ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಏನಿದು ವಿವಾದ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಬಿ ಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಜಿತೇಶ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕುರಿತು ಕಾಮೆಂಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಯಾರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸದ ಜಿತೇಶ್ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈಭವ್ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಡೆವಿಲಯರ್ಸ್​, ವೈಭವ್ ತುಂಬ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್​ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಜಿತೇಶ್​, ವೈಭವ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರನಾಗಿದ್ದರೂ, ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆ ಆತ ಅನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ತಡರಾತ್ರಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್‌ ರೇಸ್​ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ 10 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 40.40 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 237.64 ರ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್​ನೊಂದಿಗೆ 404 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಸೇರಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ 7 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 112.50 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 63 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

