"ವೈಭವ್ ಮನೆಗೆ ಬುರುತ್ತಾನೆ ಐಸಿಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ, ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ"; ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ RCB ಪ್ಲೇಯರ್
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅನ್ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಂದು ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 3, 2026 at 7:51 PM IST|
Updated : May 3, 2026 at 8:04 PM IST
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ (ಆರ್ಆರ್) ಓಪನರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು "ಅನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಜಿತೇಶ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಸೇಠ್ ನಡೆಸಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಇನ್ ಸೈಡರ್ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿತೇಶ್, "15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಈಗಾಗಲೇ ಐಪಿಎಲ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅನ್ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಹೇಳಿಕೆ ತಮಾಷೆಯ ಮಾತಗಿದೆ
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ "ವೃತ್ತಿಪರವಲ್ಲದವ" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿವಾದವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. "ವೈಭವ್ ನನಗೆ ಸಹೋದರನಂತೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಂತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಂದು ನಾನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೇನೂ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ವೈಭವ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮಗಿರುವ ಆಪ್ತತೆಯಿಂದ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ" ಎಂದು ಜಿತೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಇನ್ನೂ ಮಗು ಇದ್ದಂತೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆತ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಗುಣಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಇರಲಿ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ವಿವಾದ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಬಿ ಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಜಿತೇಶ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕುರಿತು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಯಾರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸದ ಜಿತೇಶ್ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈಭವ್ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಡೆವಿಲಯರ್ಸ್, ವೈಭವ್ ತುಂಬ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಜಿತೇಶ್, ವೈಭವ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರನಾಗಿದ್ದರೂ, ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆ ಆತ ಅನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ತಡರಾತ್ರಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ 10 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 40.40 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 237.64 ರ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 404 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಸೇರಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ 7 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 112.50 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 63 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಪಿಎಲ್ ನಡುವೆಯೇ ₹15660 ಕೋಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಮಾರಾಟ!!