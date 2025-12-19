ETV Bharat / sports

ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್​ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಜಾರ್ಖಂಡ್​ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ!

ಸೈಯದ್​ ಮುಷ್ತಾಕ್​ ಅಲಿ 2025ರ ಆವೃತ್ತಿಯ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್​ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಜಾರ್ಖಂಡ್​ ತಂಡ
ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಜಾರ್ಖಂಡ್​ ತಂಡ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 19, 2025 at 11:35 AM IST

3 Min Read
SMAT 2025 Final: ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಾರ್ಖಂಡ್​ ತಂಡ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. 2010-11 ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಜಾರ್ಖಂಡ್​ ತಂಡದ ಇದು ಎರಡನೇ ದೇಶೀಯ ಟೂರ್ನಿಯ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ತಂಡ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಟಾಸ್ ಸೋತ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 262 ರನ್ಗಳು ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಹರಿಯಾಣ 18.3 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 193 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 69 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ಕಿಶನ್​ ಶತಕದಾಟ: ಜಾರ್ಖಂಡ್ ತಂಡ ಕಳಪೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ವಿರಾಟ್ ಸಿಂಗ್ ಕೇವಲ 2 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ನಂತರ ನಾಯಕ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 49 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 10 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 6 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 101 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. SMAT ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ನಾಯಕ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 81 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಅನುಕುಲ್ ರಾಯ್ ಕೂಡ ಅಜೇಯ 40 ಮತ್ತು ರಾಬಿನ್ ಮಿಂಜ್ ಅಜೇಯ 31 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಹರಿಯಾಣದ ಮೂವರು ಬೌಲರ್‌ಗಳು ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

ಇನ್ನು 262 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಹರಿಯಾಣ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಎಡವಿತು. ಟೂರ್ನಿಯ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ನಾಯಕ ಅಂಕಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರನ್ ಗಳಿಸದೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಆನಂತರ ಆಶಿಶ್ ಸಿವಾಚ್ ಕೇವಲ ಮೂರು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದರು.

ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅರ್ಶ್ ರಂಗಾ ಮತ್ತು ಯಶವರ್ಧನ್ ದಲಾಲ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ರಂಗಾ ಅವರನ್ನು ಸುಶಾಂತ್ ಮಿಶ್ರಾ 17 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲ ಆರು ಓವರ್‌ಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಹರಿಯಾಣ 58 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.

ನಿಶಾಂತ್ ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ಯಶವರ್ಧನ್ ದಲಾಲ್ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 67 ರನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ ಹರಿಯಾಣದ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 100ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಸಿದರು. ದಲಾಲ್ 58 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಸಿಂಧು 31 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕ್ರೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಇಬ್ಬರ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು 20ರ ಗಡಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹರಿಯಾಣ ಇನ್ನೂ 9 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಆಲೌಟ್​ ಆಯ್ತು. ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಪರ ಸುಶಾಂತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ಬಾಲ ಕೃಷ್ಣ ತಲಾ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ವಿಕಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನುಕುಲ್ ರಾಯ್ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದರು.

ಅಭಿಷೇಕ್​ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಕಿಶನ್​​: ಈ ಋತುವಿನ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್​ ಕಿಶನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇದೇ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತಲಾ 5 ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ 33 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸಿ ಅಗ್ರಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಶನ್​ 10 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 517 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

ಜಾರ್ಖಂಡ್​ಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ: ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೈಯದ್​ ಮುಷ್ತಾಕ್​ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಜಾರ್ಖಂಡ್​ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ₹80 ಲಕ್ಷ ರೂ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಯ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ತಂಡವೂ ₹80 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.

