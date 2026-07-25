ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 2026: ಪುರುಷರ ಹೆವಿವೇಯ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚು ಗೆದ್ದ ಝಂಡು ಕುಮಾರ್
181 ಕೆಜಿ ಮತ್ತು 190 ಕೆಜಿ ಬಾರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎತ್ತಿದ ಝಂಡು ಕುಮಾರ್ 130.9 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಕಂಚು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 25, 2026 at 9:53 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಝಂಡು ಕುಮಾರ್ ಶುಕ್ರವಾರ 2026ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪದಕವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ಧಾರೆ. ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾ-ಅಥ್ಲೀಟ್ ಪುರುಷರ ಹೆವಿವೇಯ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
28 ವರ್ಷದ ಝಂಡು ಕುಮಾರ್, 181 ಕೆಜಿ ಮತ್ತು 190 ಕೆಜಿ ಬಾರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎತ್ತಿದರು. 130.9 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಅವರು ಕಂಚಿಗೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದರು. 196 ಕೆಜಿಯ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಫಲರಾದರು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಿ, ಸುಧೀರ್ 114.1 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ನೈಜೀರಿಯಾದ ಇದ್ರಿಸ್ ರಿಲುವಾನ್ 132.8 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹಾರ್ಡಿಂಗ್ (131) ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಪಡೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಯಾರು ಈ ಝಂಡು ಕುಮಾರ್?: ಐದನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಯೊಗೆ ತುತ್ತಾದ ಝಂಡು ಕುಮಾರ್ ಮೂಲತಃ ಬಿಹಾರದ ನಳಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರ್ನೌತ್ ಗ್ರಾಮದವರು. ಕುಮಾರ್ 2010 ಮತ್ತು 2012 ರ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾರ ಎತ್ತುವ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಶಾಟ್ ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಇವೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ಯಾರಾ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು.
ಇವರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ: ಅದ್ಬುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಕನಸು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಝಂಡು ಕುಮಾರ್ ಗೆ ಬಡತನ ಕಾಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಹೊರ ಬರಲು ಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವೀಲ್ಚೇರ್ ಇಲ್ಲದೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅವರುಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಗೆಳೆಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇ-ರಿಕ್ಷಾ ಖರೀದಿಸಿದರು. ಆದರೆ COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಲೆ ಕೆಳಗು ಮಾಡಿದವು.
ಹೀಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದ ಕುಮಾರ್, ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಏರಿದಾಗ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಫಲ ನೀಡಿದೆ. 2026ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪದಕ ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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