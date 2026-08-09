ಏಷ್ಯಾಕಪ್ಗೂ ಮೊದಲೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಡಿಲಾಘಾತ: ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಡುವುದು ಅನುಮಾನ!!
ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಾಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 9, 2026 at 4:24 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 'ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್' ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸಹ ಇದ್ದು ಅವರು ಸದರ್ನ್ ಬ್ರೇವ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಟೂರ್ನಿಯ ನಡುವೆಯೆ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಮಿಮಾ ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲೂ ಜೆಮಿಮಾ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ. ಸದರ್ನ್ ಬ್ರೇವ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಜೆಮಿಮಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ 6 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 35.75ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 143 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು ಆದರೆ ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ತೊರೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಜೆಮಿಮಾ ಬದಲಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಚಾರ್ಲಿ ನಾಟ್ ಅವರನ್ನು ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
⚠️ICYMI— Cricbuzz (@cricbuzz) August 9, 2026
Jemimah Rodrigues has been ruled out of The Hundred with a hamstring injury. She now faces a race against time to be fit for the Women's Asia Cup, starting on Aug 28 pic.twitter.com/YJ9VcnkRbY
ಸದರ್ನ್ ಬ್ರೇವ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಹಿಳೆಯರ ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡವು ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 20 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಟೇಬಲ್-ಟಾಪರ್ಗಳಾದ ಟ್ರೆಂಟ್ ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಇದುವರೆಗೆ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಐದನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ದರದಿಂದಾಗಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ರವರೆಗೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜೆಮಿಮಾ ಅವರ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಗುಣಮುಖವಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜೆಮಿಮಾ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Jemimah Rodrigues 🔁 Charli Knott— Southern_Brave (@southernbrave_) August 8, 2026
We can confirm that due to an injury suffered by Jemimah Rodrigues, we’ve signed Charli Knott as our injury replacement for the remainder of The Hundred 💯
Wishing you a speedy recovery, Jemi 🙏💙 pic.twitter.com/gy0LC14klh
ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಭಾರತದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಭಾರತ ತಂಡ ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರಂದು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ, ನಂತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ಮತ್ತು 5 ರಂದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ನಾಲ್ಕು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಮೂರು ಟಿ20 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಭಾರತವು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಜೆಮಿಮಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ಯಾಸ್ತಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬದಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
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