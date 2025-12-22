ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಗೆಲುವು; ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮಂಧಾನ
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : December 22, 2025 at 10:34 AM IST
INDW vs SLW T20: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಸರಣಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಣಿ ಇದಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನೀಡಿದ್ದ 121 ರನ್ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತ ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗಾಸ್ ಅವರ ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇನ್ನು 32 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಚೇಸಿಂಗ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 13 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಭಾರತ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. 9 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ಕಾವ್ಯ ಕವಿಂಡಿ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
2ನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಜೊತೆಯಾದ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಜೆಮಿಮಾ 54 ರನ್ ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸುಧಾರಿಸಿದರು. ಆದರೆ 8ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಇನೋಕ ರಣವೀರ ಎಸೆದ 3ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 25 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಮಂಧಾನ ಸಹ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (15*) ಜೆಮಿಮಾ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಟಾಸ್ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 121 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿಶ್ಮಿ ಗುಣರತ್ನೆ (39) ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು, ಇದಲ್ಲದೇ ನಾಯಕಿ ಚಮರಿ ಅಟಪಟ್ಟು (15), ಹಸಿನಿ ಪೆರೆರಾ (20) ಮತ್ತು ಹರ್ಷಿತಾ (21) ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಚರಣಿ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು. ನಾಯಕಿ ಚಮರಿ ಅಟಪಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್ 2.5ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ, ಒನ್ಡೌನ್ ಬಳಿಕ ಬಂದ ಹಸಿನಿ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣರತ್ನೆ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ 49 ರನ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಎಸೆದ ಹತ್ತನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶಾಟ್ ಆಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಹಸಿನಿ, ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದರು. 49 ರನ್ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿದವು. ನಂತರ ಬಂದ ಹರ್ಷಿತಾ (21) ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ಇಲ್ಲಿಂಡ್ ಲಂಕಾ ಪಡೆ ಸತತ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿತು.
ಒಂದೆಡೆ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರು ಗುಣರತ್ನೆ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ನಂತರ 18ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ರನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ರನೌಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ನೀಲಾಕ್ಷಿ (8) ಮತ್ತು ಕವೀಶಾ (6) ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು.
ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮಂಧಾನ: ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 4,000 ರನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಧಾನಾ ತಮ್ಮ ಟಿ20 ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 154ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಸೂಜಿ ಬೇಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 4,716 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳಿಸಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್
- 4716 - ಸುಜಿ ಬೇಟ್ಸ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್)
- 4007 - ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ (ಭಾರತ)
- 3669 - ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (ಭಾರತ)
- 3473 - ಚಮಾರಿ ಅಟಪಟ್ಟು (ಶ್ರೀಲಂಕಾ)
- 3431 - ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್)
